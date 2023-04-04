«Торонто» — «Коламбус». Марченко держится молодцом

Но этого мало для победы клуба.

5 апреля состоится матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 1.54, а успех «Блю Джекетс» идёт за 4.90. На ничью предлагают поставить за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 5 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Коламбус» (05.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2023, среда. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 5 апреля запланировано большое количество матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре «Торонто» и «Коламбуса», которая пройдёт на льду «Скотиабанк-Арены». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Торонто» вышел в плей-офф седьмой раз подряд, и соперником по первому раунду будет «Тампа-Бэй». В прошлом году клубы уже встречались также в первой стадии Кубка Стэнли и победу одержали подопечные Джона Купера со счётом 4-3 в серии.

Марченко установил рекорд «Коламбуса».

У «Торонто» в последних матчах победы сменяются поражениями. Накануне клуб проиграл «Детройту» (2:5). Мэтт Мюррей покинул лёд спустя 17 минут после столкновения с Лукасом Рэймондом из «Детройта».

Его сменил Илья Самсонов, который за 43 минуты на площадке отразил 14 бросков, пропустив три шайбы. До этого во встрече с «Оттавой» (3:0) голкипер сделал шат-аут. Его признали лучшим игроком матча.

«Коламбус» накануне обыграл «Оттаву» в овертайме (4:3 ОТ). Победная шайба и результативная передача в матче на счету Кирилла Марченко. Для него это 21-й гол в сезоне и 25-е набранное очко. Таким образом, Марченко установил новый рекорд клуба по голам среди новичков в дебютном сезоне. Предыдущий принадлежал нападающему Пьер-Люку Дюбуа — 20 в сезоне-2017/2018.

Малкин установил рекорд сезона НХЛ по количеству штрафных минут за игру.

История очных игр соперников насчитывает всего 34 матча. На счету «Коламбуса» 19 побед, тогда как у «Торонто» — 15. Плюс в этом сезоне клубы встречались два раза. Команды обменялись победами на выезде.

«Коламбус» в гостях играет очень плохо — девять побед за 38 игр. «Торонто» дома выиграл в 25 из 39 встреч. Потому фаворитами в этой паре будут хозяева. Звёзды клуба в полном порядке и готовы поквитаться за поражение в последней очной игре.

Мы рекомендуем ставку на победу «Торонто» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.08. За последние пять очных игр лишь раз тотал был ниже 4.5 шайбы. Плюс гости пропустили в этом сезоне 303 шайбы, больше всех в лиге. «Блю Джекетс» просто доигрывают сезон.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Коламбус» 5 апреля 2023 года.

«Торонто» снова сыграет в плей-офф с «Тампой», и торопиться уже некуда. Впереди матч с «Коламбусом», в котором проблем быть не должно, Илья Самсонов готов, состав в отменной форме. Плюс гости на выезде выглядят ужасно и в этом сезоне проиграли две из трёх очных встреч. Хозяева же мотивированы поквитаться за поражение дома, и с результативностью проблем нет.

Ставка: победа «Торонто» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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