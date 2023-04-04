«МЮ» — «Брентфорд». Эрик тен Хаг отреагирует правильно

В отсутствие Каземиро команде непросто вернуться в победное русло. Значит, нужно что-то придумывать!

5 апреля состоится матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «пчёл» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Брентфорд» 5 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» (05.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 25-й тур 05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Манчестер Юнайтед Манчестер Не начался Брентфорд Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели матчи квалификации ЧЕ-2024. Возвращаемся на внутренние арены. В английской Премьер-лиге на 5 апреля запланирован перенесённый матч 25-го тура. На знаменитом стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Совсем недавно казалось, что дела у «МЮ» идут просто великолепно. Он выиграл Кубок лиги Англии, уверенно победив в финале «Ньюкасл» — 2:0, а также добыл путёвку в 1/4 финала Лиги Европы. На предыдущих стадиях турнира клуб обыграл «Барселону» (4:3 по сумме двух матчей) и «Бетис» (4:1 и 1:0).

«ПСЖ» продаст Неймара в случае прихода Зидана на пост тренера.

Однако в чемпионате Англии «красные дьяволы» столкнулись с серьёзными проблемами. Всё началось с разгромного поражения в матче с «Ливерпулем» (0:7). После этого некоторые футболисты, видимо, так сильно хотели исправиться, что переусердствовали. Речь, конечно же, идёт о Каземиро.

Бразильский полузащитник, ставший ключевым игроком манкунианцев, получил прямую красную карточку за грубый подкат на 34-й минуте встречи с замыкавшим турнирную таблицу «Саутгемптоном». Игра закончилась безголевой ничьей лишь благодаря тому, что соперника подвела реализация.

Каземиро дисквалифицировали на четыре матча, так как это его вторая прямая красная карточка в текущем сезоне АПЛ. Без бразильца «МЮ» сначала не без удачи обыграл «Фулхэм» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. К 70-й минуте проигрывал 0:1. Повезло, что на 72-й минуте «дачники» получили двойное удаление. Это помогло переломить ход встречи.

Почеттино входит в шорт-лист на пост главного тренера «Челси».

Затем подопечные Эрика тен Хага потерпели поражение во встрече с «Ньюкаслом» (0:2). Счёт не совсем отражает реальное положение дел. Отсутствие Каземиро сильно ослабило оборонительную линию «красных дьяволов». Если бы не Давид де Хеа, они пропустили бы намного больше. Голкипер выдал несколько потрясающих спасений.

Для «Брентфорда» это отличная возможность не просто зацепиться за ничью, но и попробовать добыть три очка. Во второй половине сезона команда смотрится очень собранно. «Пчёлы» поднялись на седьмое место в турнирной таблице. В последних 16 турах в чемпионате Англии они потерпели всего лишь одно поражение — во встрече с «Эвертоном» (0:1).

Также подопечные Томаса Франка восемь раз сыграли вничью, в том числе с «Тоттенхэмом» (2:2), лидирующим «Арсеналом» (1:1) и крепким «Брайтоном» (3:3) во встрече последнего тура, причём на выезде. Во всех остальных матчах одержали победы, в частности, с «Манчестер Сити» (2:1), «Ливерпулем» (3:1) и «Фулхэмом» (3:2).

Стоит отметить, что пропускают «пчёлы» довольно много и регулярно. В 28 турах в чемпионате Англии они пропустили 37 мячей. Однако полностью компенсирует нехватку качества в обороне отлично поставленная игра в атаке — команда из Брентфорда забила 46 мячей.

Почти в половине из них принял непосредственное участие Айван Тони. Он записал на свой счёт 17 голов и пять результативных передач. На данный момент нападающий располагается на третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Примечательно, что солидную часть мячей он забил в ворота сильных соперников.

Сейчас у Тони наверняка имеется дополнительная мотивация. Дело в том, что он недавно признал свою вину в нарушении правил ставок. В ближайшем будущем форвард может быть дисквалифицирован до конца сезона. До тех пор надо выложиться по полной. Пожалуй, наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.02.

Подопечные Эрика тен Хага выбились из победной колеи. Уступив «Ньюкаслу», они спустились на четвёртое место в АПЛ. Впрочем, опасение покинуть зону Лиги чемпионов и домашние трибуны, вероятнее всего, помогут «красным дьяволам» собраться с мыслями и выдать более качественное выступление.

Анри — о «ПСЖ»: нелегко руководить оркестром, в котором три дирижёра.

К слову, на «Олд Траффорд» манкунианцы не проигрывают уже 24 матча кряду во всех официальных турнирах. Люк Шоу в недавнем интервью выразил надежду, что его команда раберётся с ошибками из матча с «сороками» и вернётся на победный путь. Без Каземиро сделать это будет непросто, но шансы есть. Состав у «МЮ», так или иначе, более звёздный, чем у «пчёл».

Прогноз и ставки на перенесённый матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 5 апреля 2023 года

Дисквалификация Каземиро является очень болезненным ударом для «МЮ». Защитная линия стала гораздо слабее. Набравший отличный ход «Брентфорд» наверняка этим воспользуется. С результативностью у него полный порядок. В то же время встреча состоится на «Олд Траффорд», что даёт солидное преимущество «красным дьяволам». Плюс состав у них будет помощнее. Вероятно, голы будут с обеих сторон — и немало.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.02.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

Названа сумма компенсации Поттера в «Челси».

Арустамян сообщил, что Черчесов может возглавить «Динамо».

Поттер отказался возглавить «Лестер» после увольнения из «Челси».

Бывший тренер «Локомотива» Славен Билич может возглавить сборную Украины.