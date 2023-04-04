«Барселона» — «Реал». Хави — король «эль класико»!

5 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех мадридцев оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.66.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Барселона» – «Реал»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» (05.04.2023)

Кубок Испании. 1/2 финала 05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

В Примере борьба за чемпионство утихла слишком рано. Кубок Испании для «Реала» ещё не потерян, но и тут команда Карло Анчелотти оказалась в роли догоняющего. В первом матче полуфинала «сливочные» уступили «Барселоне» со счётом 0:1 и даже не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Третье «эль класико» за два месяца — что может быть лучше! Два последних очных матча «Реал» проиграл (0:1 и 1:2). В турнирной таблице Примеры «Барселона» оторвалась от «сливочных» уже на 12 очков и, кажется, стала недосягаемой.

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Хоть оба матча и закончились в пользу каталонцев, но проходили они по разному сценарию. В Кубке «Реал» доминировал и владел преимуществом, но никак не мог попасть по воротам гостей. «Барселона» опасных моментов тоже создавала мало, а забила благодаря автоголу Эдера Милитао.

В матче Примеры уже каталонцы владели преимуществом. После раннего гола мадридцы предпочитали не рисковать, а сине-гранатовые, подгоняемые домашними трибунами, атаковали больше и острее. Когда Франк Кессье установил победный счёт, это выглядело более справедливым исходом, чем в полуфинале Кубка.

Такие упорные матчи говорят о том, что особой разницы в классе между командами нет. Никакой исход в очной встрече не станет сюрпризом. Победа одного из клубов будет складываться из мелочей.

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Домашнее поле играет важную роль в «эль класико». Счёт первого матча на руку каталонцам, они могут играть от обороны, а «Реалу» придётся рисковать и раскрываться. «Барса» выиграла пять последних матчей и выглядит намного интереснее, а главное, свежее соперника.

Если говорить о составах, то тут небольшое преимущество у «Реала». Гости подходят к игре без кадровых проблем, и даже Антонио Рюдигер, чьё участие в матче было под вопросом, будет готов сыграть. У «Барселоны» не выйдут на поле Усман Дембеле, Педри, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг, каждый из них, будучи здоровым, мог бы помочь команде.

Зато у «Барселоны» снова начал забивать Левандовски. Поляк молчал пять матчей (включая сборную), а в игре с «Эльче» его прорвало. Форвард оформил дубль и сделал результативную передачу. Хорошая форма Роберта будет большим подспорьем для каталонцев.

В плане результативности у сине-гранатовых никто даже близко не дотягивает до уровня поляка. Однако «Реал» Мадрид тоже выделился в последней встрече, выиграв с крупным счётом 6:0 у «Вальядолида». Автором хет-трика стал Бензема. Однако вряд ли это поможет. Ставим на победу «Барселоны».

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года

Игра получится достаточно равной и напряжённой. «Барселону» в этом матче устраивает ничья, но это не значит, что каталонцы будут вести себя пассивно и оберегать результат любой ценой. В последних очных встречах Хави явно подобрал ключик к сопернику. «Реал» сейчас не отличается стабильностью и далеко не всегда может раскрыть свои сильные стороны. Победа каталонцев тут смотрится предпочтительнее.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.31.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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