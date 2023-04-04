«Бавария» — «Фрайбург». А не замахнуться ли Тухелю на требл?

4 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» — «Фрайбург». Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Фрайбурга-им-Брайсгау оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Бавария» — «Фрайбург» 4 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» уверены, что матч «Бавария» — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» — «Фрайбург» (04.04.2023)

Кубок Германии. 1/4 финала 04 апреля 2023, вторник. 21:45 МСК Бавария Мюнхен Не начался Фрайбург Фрайбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Во вторник вечером обновлённая «Бавария» сыграет с «Фрайбургом» в 1/4 финала Кубка Германии. Чего ждать от этой игры?

В сезоне-2021/2022 «Фрайбург» добрался до финала Кубка Германии, уступив там «Лейпцигу». Сейчас команда мечтает как минимум повторить этот успех. Ну а у баварцев новый тренер. Томас Тухель возглавил «Баварию» неделю назад после увольнения Юлиана Нагельсманна и уже успел обыграть дортмундскую «Боруссию» в своеём первом матче — 4:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь «Бавария»на два очка опережает Дортмунд в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» тоже недалеко и теоретически может вмешаться в борьбу: они отстают от лидера на восемь очков.

«Фрайбург» борется за попадание в Лигу чемпионов. Команда занимает четвёртое место в Бундеслиге и на два очка опережает «РБ Лейпциг».

«Бавария» выиграла 17 из 18 последних домашних матчей с «Фрайбургом» во всех турнирах. В октябре мюнхенцы разгромили «Фрайбург» со счётом 5:0 в Бундеслиге.

«Фрайбург» не проигрывал в шести матчах Бундеслиги подряд перед поездкой в Мюнхен: Команда победила только в двух из этих шести матчей, четыре раза сыграв вничью.

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей в Бундеслиге. Кроме того, команда не уступила дома ни разу в этом сезоне.

Против Дортмунда Тухель не выпустил в стартовом составе Садио Мане, Сержа Гнабри, Жоау Канселу и Джамала Мусиалу. Однако все четверо могут выйти в основе против «Фрайбурга».

Томас Тухель — сложный человек, но на короткой дистанции его команды дают эффект. Особенно после того, как атмосфера в команде стала менее токсичной, увольнение Нагельсмана сыграло свою роль. Класс мюнхенцев выше, и они готовы побороться не только за Кубок, но и за требл. Скорее всего, «Фрайбург» не ждёт ничего хорошего. Поставим на победу «Баварии» с форой (-1.5). «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 1.50. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.50.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Сёмин: верю в интригу с чемпионством в РПЛ до последнего.

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