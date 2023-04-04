«Ювентус» — «Интер». Главный матч для команды Аллегри

Туринцы сделают всё, чтобы забрать трофей. Но у миланцев свои планы.

4 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех миланцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» (04.04.2023)

«Ювентус» и «Интер» встретятся в первом матче полуфинала Кубка Италии во вторник вечером. «Интер» — действующий обладатель Кубка, завоевавший свой восьмой титул в прошлом году. У «Ювентуса» 14 титулов, трофей доставался туринцам пять раз за последние восемь сезонов. Несмотря на снятие 15 очков, «Ювентус» отстает от «Интера» всего на шесть очков в турнирной таблице Серии А.

«Ювентус» обеспечил себе место в полуфинале, победив «Лацио» со счётом 1:0, единственный гол в матче забил бразильский центральный защитник Бремер. «Ювентус» выиграл восемь из девяти последних своих матчей, команда Макса Аллегри идёт на серии из пяти побед.

«Интер» начал защиту титула в Кубке с победы над «Пармой» в дополнительное время. В четвертьфинале же гол Маттео Дармиана решил исход борьбы с «Аталантой».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стоит отметить, что в субботу «Интер» потерпел домашнее поражение от «Фиорентины» — 0:1, продлив безвыигрышную серию до четырех матчей. Более того, миланцы проиграли четыре из шести последних игр.

В последних шести встречах Кубка Италии между этими командами полный паритет: по две победы и две ничьи. В пяти из последних шести встреч было забито менее 2,5 гола.

«Ювентус» сыграет без травмированного Поля Погба, а участие в матче Федерико Кьезы и Леонардо Бонуччи под вопросом. У «Интера» травмированы Хакан Чалханоглу и Милан Шкриньяр, под вопросом выход на поле Федерико Димарко.

«Интер» сейчас плох, но игра для миланцев принципиальная. Важно, что полуфинал состоит из двух матчей. Это тот случай, когда никто не будет рисковать. Поставим на ничью и ТМ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.20. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья и ТМ 2.5 мяча за 3.20.

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