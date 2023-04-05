Экспресс на 5 апреля с коэффициентом 18.5: Анчелотти упустит ещё один трофей

5 апреля пройдут очередные матчи европейских национальных кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 18.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» – «Реал»

«Реал» в первом полуфинальном матче не сумел воплотить в забитый мяч многочисленные моменты, которые создал у ворот «Барселоны». Проблемы оказались в точности ударов. Мадридцы 13 раз били по воротам Марка-Андре тер Штегена, но в створ ворот не попал ни один мяч. «Галактикос» больше владели мячом и превзошли по количеству угловых (11:2). Тем не менее единственная ошибка Эдера Милитао привела к автоголу.

10 лучших прогнозов на сегодня.

А вот у Хави получилось вселить уверенность в команду. «Барселона» выиграла у мадридского «Реала» три матча подряд. Молодые игроки уже не смотрят на звёзд «Реала» снизу вверх, а бьются на равных. Стоит отметить пару центральных защитников Кунде — Алонсо. Они умело прессинговали соперника и не пускали в штрафную площадку. Итоговая победа со счётом 1:0 стала наградой для подопечных Хави за точное выполнение предматчевой тактической установки.

«Барселона» полностью выполняет на поле тактические задумки своего главного тренера. Наставник сине-гранатовых предпочитает неброскую, но эффективную тактическую схему. Сопернику практически невозможно пробиться в штрафную каталонцев. Весьма вероятно, что повторится сценарий первого полуфинального матча. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.

Прогноз на матч Кубка Италии «Кремонезе» — «Фиорентина»

Главная интрига предстоящего матча заключается в ответе на вопрос, исчерпал ли «Кремонезе» свой лимит везения. Скромный клуб, у которого нет ни финансовых, ни кадровых ресурсов для больших побед, что подтверждает последнее место в Серии А, всё ставит на Кубок Италии. Уже дважды хозяева прыгнули буквально выше головы, обыграв сперва «Наполи», а затем и «Рому» Жозе Моуринью.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Стоит отдать им должное, ведь в этих играх команда великолепно действовала в обороне и реализовывала все свои моменты в нападении. Однако на сей раз в соперниках будет клуб, который тоже очень нуждается в трофее. «Фиорентина» уже едва ли сможет попасть в еврокубки через чемпионат, поэтому шанс остаётся лишь один. «Фиалки» нынче в прекрасной форме – 10 матчей без поражений во всех турнирах, девять побед и средняя результативность почти три гола за игру.

Подопечные Винченцо Итальяно выдают мощную концовку сезона и совершенно точно не хотят омрачать её провалом в полуфинале с худшей командой лиги. Скорее всего, они постараются оформить задел уже в первом матче. Основной ставкой можно взять «обе забьют – нет» за 1.92.

Прогноз на матч Кубка Германии «Нюрнберг» — «Штутгарт»

«Нюрнбергу» по пути в четвертьфинал повезло не пересекаться с командами из Бундеслиги. Более того, лишь одна из команд была выше по статусу. В текущей турнирной таблице Второй Бундеслиги «Нюрнберг» находится всего в трёх очках от зоны вылета, а «Фортуна» из Дюссельдорфа идёт в верхней шестёрке. Но «Нюрнберг» сравнял счёт на 90+3-й минуте и дотерпел до серии пенальти.

Команда хозяев в 2023 году не блещет результатами – всего 3 победы в 10 матчах, если учитывать только основное время официальных игр. Однако стоит отметить, что три из четырёх последних игр на своём поле «Нюрнберг» выиграл со счётом 1:0 или 2:0, и лишь в последнем домашнем матче команда Дитера Хеккинга уступила лидирующему «Дармштадту» (0:1). Отметим, что в шести подряд домашних матчах «Нюрнберга» забивалось не более двух мячей.

За два дня до матча в «Штутгарте» сменился главный тренер. Бруно Лаббадиа проработал менее четырёх месяцев. 12 матчей под его руководством принесли две победы и три ничьих при семи поражениях. Последней каплей для руководства клуба стал матч в Берлине, где «Штутгарт» уступил «Униону» (0:3). Это поражение стало для «швабов» четвёртым в последних пяти матчах.

У нового тренера «Штутгарта» Себастьяна Хёнеса есть опыт работы в молодёжной команде «Баварии», а также два неплохих сезона в «Хоффенхайме». У него имеются шансы принести пользу «Штутгарту», однако для подготовки к матчу в Кубке слишком мало времени. «Нюрнберг» воспользуется фактором домашнего стадиона и победит за 5.00.

Экспресс на матчи 5 апреля

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «Барселона» – «Реал» за 1.93.

Ставка 2: обе забьют – нет в матче «Кремонезе» — «Фиорентина» за 1.92.

Ставка 3: победа «Нюрнберга» в матче со «Штутгартом» за 5.00.

Общий коэффициент: 1.93 Х 1.92 Х 5.00 = 18.5.



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