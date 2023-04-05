«Краснодар» — «Ростов». Ивич и Карпин заведут трибуны

6 апреля состоится матч полуфинала Кубка России «Краснодар» – «Ростов». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех ростовчан оценивается аналитиками в 3.66. Поставить на ничью предлагают за 3.58.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Ростов» 6 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» – «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ростов» (06.04.2023)

Кубок России подбирается к решающим стадиям. В Пути регионов в четверг 6 апреля встретятся «Краснодар» и «Ростов». Стартовый свисток в игре прозвучит в 20:00 мск.

У главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича с Кубком России пока складывается не очень хорошо. Сербский специалист дебютировал у руля «быков» матчем с ЦСКА и потерпел разгромное поражение – 0:3. На домашнем поле краснодарцы взяли реванш, одержав победу (1:0), но полностью впечатление от провала не скрасили.

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С тех пор прошло почти три месяца, и «Краснодар» постепенно превращается в ту команду, какой её хочет видеть Ивич. Победив ЦСКА, хозяева в шести играх во всех турнирах уступили всего раз – «Локомотиву» (2:3). Но и та встреча не обошлась без спорных моментов. Также была обидная ничья с «Торпедо» (2:2).

Однако в целом краснодарцы действительно играют в обещанный атакующий футбол и добиваются необходимого результата. Три гола они забили «Динамо» (3:1), столько же «Ахмату» (3:0), а в прошлом туре РПЛ вратарю «Химок» пришлось шесть раз вытаскивать мяч из сетки ворот (6:0). В среднем при Ивиче «быки» забивают почти три гола за матч.

Оборона периодически проваливается, ведь даже «Торпедо» дважды забило Матвею Сафонову, однако нападение компенсирует любые ошибки. В атаке особенно заметен форвард Джон Кордоба – в двух последних встречах у колумбийца три гола и одна передача. Осваивается новичок Кади, а также всегда готовы заявить о себе Никита Кривцов и Алексей Ионов.

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У «Ростова» дела тоже стали налаживаться. Валерий Карпин справился со сложностями второй половины сезона. После трёх игр без побед жёлто-синие выиграли в четырёх последних встречах. Впрочем, здесь важно сделать оговорку – в соперниках были исключительно команды с нижней части таблицы РПЛ. «Пари НН», «Торпедо» и «Химки» удалось обыграть лишь с минимальной разницей.

Тем не менее это говорит вовсе не о том, что ростовчане стали хуже действовать в нападении, а скорее о большой ставке на игру у своих ворот. За время победной серии они не пропускали больше одного гола, а в двух играх из четырёх сыграли на ноль. Примечательно, что оба матча состоялись на чужих стадионах.

Пусть «Ростов» и играет менее ярко, однако важнее турнирные показатели. В чемпионате России он поднялся на вторую строчку и оторвался на три очка от «Спартака». Теперь все ждут прогресса в Кубке, ведь с этим турниром у гостей не складывается. Особенно на выезде, где у них семь поражений в восьми последних встречах.

Карпин прекрасно понимает, что в Краснодаре полагаться только на оборону будет опрометчиво. Линия атаки соперника слишком разнообразна, чтобы не забить дома раз или два. Однако у ростовчан есть чем ответить.

Ударная связка Николая Комличенко и Даниила Уткина с недавних пор голевыми действиями не отмечается, но угрозу создаёт всегда. Ещё хорошую форму набрал Максим Осипенко, забивая в каждой второй игре.

Предстоящая встреча не должна разочаровать накалом борьбы и интригой. В то же время она едва ли пройдёт в осторожном ключе. «Краснодар» играет дома и забивает при новом тренере много. «Ростов» меньше давит впереди, но поддержать активность соперника способен. Тем более что две последние очные встречи команд радовали минимум четырьмя забитыми голами. Неплохо смотрится ставка на тотал больше 3 мячей за 2.24.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Краснодар» — «Ростов» 6 апреля 2023 года

В южном дерби в последние годы всегда было весело – в двух последних матчах команды обменялись победами, забив в совокупности девять голов. «Краснодар» и «Ростов» в хорошей форме и жаждут реабилитироваться за провальный старт в Кубке России. «Быки» играют в активный атакующий футбол при средней результативности почти в три мяча, а жёлто-синие хоть и ставят на надёжность у своих ворот, но в гостях пропускают регулярно. В подобном матче лучше не ставить на результат, но есть смысл поверить в открытую игру.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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