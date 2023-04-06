«Монреаль» — «Вашингтон». Овечкин в ярости

7 апреля состоится матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.96, а успех «Канадиенс» идёт за 3.40. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» 7 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» (07.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 7 апреля запланировано большое количество интересных матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Монреалем» и «Вашингтоном», которая пройдёт на льду «Белл-центра» в Монреале. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Монреаль» потерял шансы на выход в плей-офф и просто доигрывает сезон. Накануне клуб дома проиграл «Детройту» (0:5). До этого клуб уступил в матчах с «Каролиной» (0:3) и «Флоридой» (2:5). Увы команда идёт с серией из четырёх поражений, что весьма плачевно. Однако стоит учитывать, что у «Канадиенс» переполнен лазарет травмированными.

«Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф недавно. Это стало известно после победы «Флориды» в матче с «Баффало» (2:1). Команда впервые с 2014-го года не сыграет в Кубке Стэнли. Это очень странно и неожиданно для болельщиков «кэпс».

Последний матч клуб проводил с «Рейнджерс», проиграв со счётом 2:5. Дилан Строум и Алексей Протас забросили по шайбе. Александр Овечкин и Никлас Бекстрём отметились результативной передачей, а Джон Карлсон ассистентским дублем. При этом под занавес встречи Овечкин получил 12 минут штрафа за удар клюшкой и аплодисменты судьям.

Капитана можно понять, он хотел чтобы команда попала в плей-офф. Однако «Вашингтон» выиграл только в одном из восьми последних встреч — с «Чикаго» (6:1). Сейчас состав идёт серией из четырёх поражений. Поэтому клуб опустился на 13-ю строчку Востока, набрав 77 очков в 77 играх сезона.

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Зато в очных встречах соперников преимущество на стороне гостей. «Кэпс» одержали 34 победы в 52 встречах, тогда как у «Канадиенс» — 18. Перевес весомый. В этом сезоне команды дважды встречались в Вашингтоне (9:2 и 3:1) в пользу хозяев. Такая статистика однозначно не по душе Мартену Сан-Луи, но его подопечные ничего не могут противопоставить.

В этом сезоне «Вашингтон» на выезде одержал лишь 17 побед в 39 играх, но и «Монреаль» дома победил в 16 из 39 игр. Однако «Кэпс» показывали по ходу чемпионата более сбалансированную игру.

Мы рекомендуем ставку на победу «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10. В трёх из четырёх последних очных встреч забивалось больше пяти голов. Плюс по составу и игре в целом гости превосходят соперника. Перестройка подкосила «кэпс» под конец сезона, но на фоне слабой игры «Монреаля» они всё равно смотрятся сильнее.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» 7 апреля 2023 года

«Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф, но сезон доигрывать надо. Команда на фоне хозяев играет стабильнее и в обороне нет серьёзных проблем. Плюс в четырёх последних очных встречах побеждали только «кэпс». Хозяева же второй сезон не могут наладить игру. В обороне большие проблемы и пока не видно решения. Поэтому проверим победу гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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