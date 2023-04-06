«МЮ» — «Эвертон». Эрик тен Хаг исправил ошибки

8 апреля состоится матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «ирисок» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Эвертон» 8 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (08.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 30-й тур 08 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК Манчестер Юнайтед Манчестер Не начался Эвертон Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

В английской Премьер-лиге на 8 апреля запланирована встреча, которая откроет программу 30-го тура. На легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере померяются силами местный «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

В матче последнего тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» (1:0). Таким образом, он сохранил за собой четвёртое место в турнирной таблице, дающее путёвку в Лигу чемпионов. Отрыв от догоняющего «Тоттенхэма» небольшой — три очка, но у «красных дьяволов» имеется матч в запасе.

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Встреча с «Брентфордом» проходила довольно монотонно. Опасных моментов команды создали мало. Отчасти это связано с тем, что туром ранее у «пчёл» был тяжёлый матч с «Брайтоном» (3:3). С другой стороны, стоит отдать должное Эрику тен Хагу. Наставник «МЮ» выполнил сразу несколько важных миссий, продемонстрировав свою тактическую гибкость.

Тен Хаг сделал упор на надёжность в обороне. Необходимо было это потому что дисквалификацию отбывает ставший ключевым игроком манкунианцев Каземиро. Он получил красную карточку в игре с «Саутгемптоном». Без бразильца вскрывались недочёты команды защитного плана. Вследствие этого она чуть-было разгромно не уступила «Ньюкаслу» (0:2) во встрече предыдущего тура.

Тен Хагу удалось устранить эту проблему. «Красные дьяволы» смотрелись намного дисциплинированнее в обороне, чем в игре с «Ньюкаслом». Каземиро вполне неплохо замещал Скотт Мактоминей. Кстати, в последнее время полузащитник ощутимо прибавил. Он забил целых четыре мяча в двух стартовых турах квалификации ЧЕ-2022 с Кипром (3:0) и Испанией (2:0).

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Ну и самое главное, неинтенсивное течение игры с «Брентфордом» было выгодно «Манчестер Юнайтед» в преддверии предстоящего матча с «Эвертоном». Перерыв между встречами совсем невелик, а потому было важно сохранить как можно больше энергии. Данная задача была выполнена с отличием.

У «Эвертона» положение не такое хорошее, как у «Манчестер Юнайтед». На данный момент он занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. При этом у команды из Ливерпуля столько же очков, сколько у находящегося в зоне вылета «Борнмута» — 27. Ей не позавидуешь.

Безусловно, в последнее время «Эвертон» ощутимо прибавил за счёт смены главного тренера. Под руководством Шона Дайча он потерпел только три поражения за последние девять туров — в матчах с «Ливерпулем» (0:2), «Астон Виллой» (тоже 0:2) и лидирующим «Арсеналом» (0:4).

Также «ириски» обыграли «канониров», «Лидс» и «Брентфорд» (во всех трёх случаях 1:0). Вничью они сыграли сначала с «Ноттингем Форест» (2:2), а затем с «Челси» (тоже 2:2) и «Тоттенхэмом» (1:1) в последних двух турах АПЛ. Всё бы ничего, но встречи с «аристократами» и «шпорами» получились очень напряжёнными и интенсивными.

В обоих случаях подопечные Шона Дайча были вынуждены отыгрываться. И спаслись от поражения они что в матче с «Челси», что в игре с «Тоттенхэмом» в самой концовке. К предстоящей встрече «ириски» наверняка подходят полностью вымотанными. К тому же у них есть важная кадровая потеря.

Дело в том, что во встрече последнего тура с «Тоттенхэмом» получил красную карточку Абдулайе Дукуре. В последних четырёх турах в АПЛ он забил два гола и отдал столько же голевых передач. Потеря серьёзная. Также не в пользу «Эвертона» свидетельствует то, что встреча состоится на «Олд Траффорд».

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С выездами у «ирисок» серьёзные проблемы. За 14 туров они одержали лишь одну победу и шесть раз сыграли вничью. Во всех остальных случаях уступили. Пропустили не очень много — 24 мяча, но в первую очередь это благодаря стараниям основного голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда. Он неоднократно выручал свою команду.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.15. На домашнем стадионе «красные дьяволы» не проигрывают уже 25 матчей во всех официальных турнирах. В грядущей встрече они снова будут вынуждены обходиться без Каземиро. Поэтому не исключено, что игра будет проходить по тому же сценарию, что и с «Брентфордом».

Прогноз и ставки на матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 8 апреля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» вынужден играть в экономном режиме. Эрик тен Хаг сделал выводы из матча с «Ньюкаслом» и поработал над надёжностью в обороне. В игре с «Брентфордом» это принесло результат. Скорее всего, одержат нерезультативную победу «красные дьяволы» и в игре с «Эвертоном». У «ирисок» были очень сложные последние два матча. Плюс у них есть серьёзные проблемы с выездами, а также важная кадровая потеря. Большого количества голов не ждём и потому, что у обеих команд надёжные голкиперы.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 9.74.

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