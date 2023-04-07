Экспресс на 7 апреля с коэффициентом 7.7: «Милан» снова выбрался из кризиса

7 апреля пройдут очередные матчи европейских национальных чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Серии А «Милан» – «Эмполи»

С какими бы трудностями «Милан» в этом сезоне ни сталкивался, главного у него не отнять – он всегда умеет выбираться из кризиса. Первые намёки на возрождение появились уже на прошлой неделе – после серии из четырёх матчей без побед чемпион не оставил шансов лидеру Серии А. Четыре безответных гола влетели в ворота «Наполи» (4:0). Великолепный матч снова провёл Рафаэл Леау, который не забивал с середины января, но в прошлом туре оформил дубль.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Столь важная победа должна придать подопечным Стефано Пиоли уверенности, ведь ещё недавно они теряли очки с соперниками уровня «Удинезе» (1:3) и «Салернитаны» (1:1). Стоит отметить, что на домашнем поле «россонери» всё ещё действуют уверенно – четыре игры без поражений, в которых удалось добыть три победы. Более того, в этих матчах хозяева пропустили всего один гол.

«Эмполи» сложно на что-то рассчитывать на «Сан-Сиро», где они давно ничего не добиваются. Синие нынче в плохой форме – победа в прошедшие выходные над аутсайдером «Лечче» (1:0) стала первой за девять туров. Пока гостей спасает от вылета лишь преимущество, добытое в первом круге. Не ждём особой интриги в такой игре, «Милану» расслабляться нельзя – возьмём его победу с форой (-1.5) с коэффициентом 2.14.

Прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Сельта»

«Севилью» под руководством нового тренера Хосе Луиса Мендилибара пока оценивать сложно. Тренер пришёл во время перерыва на матчи сборных и уже успел добыть дебютную победу – над «Кадисом» (2:0). Тем не менее придавать этому результату слишком большое значение будет опрометчиво. «Кадис» также ведёт борьбу за выживание и побеждает довольно редко. Впрочем, гораздо важнее, что теперь красно-белые могут играть оптимальным составом, чего не случалось уже давно.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Кроме того, хозяева нынче в неплохой форме, одержав две победы в трёх предыдущих турах, а на домашнем стадионе в чемпионате у них всего одно поражение в шести последних играх – от «Осасуны» (2:3). При этом добыто пять побед при средней результативности в два гола. «Сельта», в свою очередь, тоже сейчас демонстрирует хорошую игру и стабильно добивается положительного результата.

Беспроигрышная серия гостей в Примере продолжается и достигла уже шести матчей. Хотя обыгрывать удавалось лишь команды с низа турнирной таблицы. На выезде «кельты» также действуют уверенно, набирая очки на протяжении четырёх игр. «Севилья» уже несколько лет не уступает дома «Сельте» в очных матчах, поэтому хотя бы одно очко раздобыть хозяева способны. Основной ставкой возьмём «обе забьют» с коэффициентом 2.00.

Прогноз на матч Лиги 1 «Ланс» — «Страсбург»

«Ланс» продолжает удивлять, несколько недель назад показалось, что магия открытия сезона исчерпала себя и теперь команда Франка Эза начнёт откатываться с завоеванных позиций. Оказалось, «Ланс» просто взял небольшую передышку, после которой вернулся ничуть не хуже и вышел на серию из трёх сухих побед.

«Страсбург» о таких успехах может только мечтать. Текущий сезон команда проваливает и всеми силами старается спастись от вылета. Сейчас гости не в зоне вылета, но обходят «Осер» только благодаря лучшей разнице мячей. В последних турах «Страсбург» немного неожиданно давал конкурентные матчи фаворитам, «Марселю» и «Монако». Однако хоть и забил им пять мячей, но ограничился только одним набранным очком.

«Страсбург» начал прилично забивать и может напрячь оборону фаворита. Но пропускает он при этом неприлично много, особенно в выездных матчах. «Ланс» трудно назвать зрелищной и результативной командой, однако в этом матче хозяева смогут продемонстрировать мощь своей атаки. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.81.

Экспресс на матчи 7 апреля

Ставка 1: победа «Милана» в матче с «Эмполи» с форой (-1.5) за 2.14.

Ставка 2: обе забьют в матче «Севилья» — «Сельта» за 2.00.

Ставка 3: ТБ 2.5 в матче «Ланс» — «Страсбург» за 1.81.

Общий коэффициент: 2.14 Х 2.00 Х 1.81 = 7.7.

Чугайнов: Дзюба сделает всё, чтобы ужалить «Зенит».

Анчелотти: Бензема может выиграть ещё один «Золотой мяч».

Абаскаль избежал дисквалификации за слова в адрес судей.