«Спартак» — «Динамо». Абаскаль определит судьбу Йокановича

Если вслед за поражением в Кубке России бело-голубые проиграют в дерби, это может привести к последствиям для серба.

8 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.83. Успех бело-голубых оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (08.04.2023)

Миновал уже 21 тур Российской Премьер-Лиги. На 8 апреля запланированы три встречи 22-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в московском дерби померяются силами «Спартак» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Спартак» весьма неплохо возобновил сезон после зимнего перерыва. Сначала он вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв «Локомотив». Затем сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и обыграл «Факел» (3:2) в чемпионате. При этом матч с екатеринбуржцами запомнился скандалом. Главный арбитр встречи допустил грубую ошибку, отменив гол красно-белых в концовке.

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Казалось красно-белые пребывают в хорошем тонусе. Однако после победы в матче с «Факелом» они угодили в чёрную полосу. Подопечным Гильермо Абаскаля не удалось выиграть ни в одном из четырёх последних матчей во всех турнирах. В Кубке России они не смогли обыграть «Урал» (1:1 и 1:2), а в РПЛ проиграли «Оренбургу» (0:2) и сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

По итогу «Спартак» спустился на третье место в турнирной таблице РПЛ, а также вылетел в нижнюю часть сетки Кубка России. Хуже всего красно-белые провели встречу с «Оренбургом», проиграв всухую — 0:2. Однако соперник мог забить куда больше.

В других матчах команда смотрелась собранно. В играх с «Ахматом» ей попросту не повезло. Красно-белые выиграли по всем параметрам, но их подвела реализация. Грозненцы за весь матч нанести всего лишь два удара, причём только один из них пришёлся в створ.

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Так или иначе, спад «Спартака» не идёт ни в какое сравнение с регрессом «Динамо». Оно возобновило сезон после зимнего перерыва неудачно. Бело-голубые вылетели из Кубка России. В Пути РПЛ они закономерно уступили «Крыльям Советов» (1:1 и 1:2), а в Пути регионов проиграли располагающемуся в середине турнирной таблицы Первой лиги «Акрону» (0:0, по пенальти 1:4).

В чемпионате России подопечные Славиши Йокановича выступили не сильно лучше. Сначала они обыграли «Крылья Советов» (1:0) и уступили «Краснодару» (1:3). Затем победили «Урал» (1:0) и проиграли «Сочи» (0:2). Удачно сложившиеся встречи не должны вводить в заблуждение.

Во всех четырёх случаях «Динамо» продемонстрировало невнятную игру. Что «Крыльям Советов», что «Уралу» бело-голубые забили на 90-й минуте. Во встрече с самарцами они, откровенно говоря, отскочили. Соперник намного чаще создавал потенциально голевые моменты. Он нанёс в два раза больше ударов в створ.

К ведущим игрокам «Динамо» и Йокановичу накопилось множество вопросов. Активно обсуждается будущее специалиста в клубе. Руководство бело-голубых недавно заявило о том, что все решения будут приняты в конце сезона. Однако вылет из Кубка может форсировать процесс отставки серба.

Рисунок футбола бело-голубых при Йокановиче заметно ухудшился. К Абаскалю по данному вопросу тоже имеются некоторые претензии на последнем отрезке сезона, однако на дистанции у его подопечных результаты гораздо лучше, чем у «Динамо». За последние 12 туров в РПЛ они потерпели только одно поражение.

У бело-голубых за этот же период пять поражений и одна ничья. Отчётливо проглядываются проблемы с выездами. За 10 матчей в гостях подопечные Йокановича добыли лишь три победы, а также три раза сыграли вничью. В предстоящем матче они, скорее всего, уступят.

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Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.83 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Красно-белые ослаблены травмой лучшего бомбардира Квинси Промеса. Однако в общем и целом они выглядят предпочтительнее бело-голубых. История последних очных встреч на стороне «Спартака». Лишь в двух из 11 игр он уступил. Также было три ничейных результата, а всё остальное — победы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года

У «Спартака» не всё получается на последнем отрезке сезона. К Гильермо Абаскалю имеются некоторые вопросы по игре и результатам. Однако у «Динамо» после зимнего перерыва дела идут ещё хуже. Да и на дистанции у него хуже результаты, чем у красно-белых. История 11 последних очных встреч всецело на стороне победы красно-белых. Также даёт ей солидное преимущество то, что встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Коэффициент по линии «Фонбет» на победу «Спартака» — 1.83. За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.83.

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