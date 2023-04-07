«Ницца» — «ПСЖ». Месси, Мбаппе и большие проблемы

Парижане погрязли во внутренних конфликтах и выдали худшее начало года за последние 20 лет.

8 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Ниццы» оценен экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 8 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ницца» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «ПСЖ» (08.04.2023)

Франция - Лига 1. 30-й тур 08 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Ницца Ницца Не начался ПСЖ Париж Кто победит в основное время? П1 X П2

Во Франции футбольный сезон стремительно близится к завершению. Отгремели матчи 1/4 финала Кубка страны, а также 29 туров Лиги 1. На 8 апреля запланированы две встречи 30-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце померяются силами «Ницца» и «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Во второй половине сезона «Ницца» набрала отличный ход. Благотворно отразилась на команде смена наставника. Под руководством Дидье Дигара за последние 12 туров в чемпионате Франции она не потерпела ни одного поражения. Единственное, что плохо — многовато ничейных результатов — шесть.

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Что интересно, «орлята» потеряли немало очков в матчах с аутсайдерами. Они не сумели обыграть «Осер» (1:1), «Нант» (2:2) и замыкающий турнирную таблицу «Анже» (1:1). При этом «Ницца» уверенно победила ряд сильных соперников — идущий на втором месте «Ланс» (1:0), «Марсель» (3:1) и «Монако» (3:0).

Это восхищает и удивляет одновременно. Клуб похож на Робин Гуда, который забирает очки у лидеров и раздаёт их андердогам. Впрочем, этому есть логическое объяснение. Суть в том, что Дигар уделяет особое внимание развитию молодёжи. Во встречах с аутсайдерами он неоднократно экспериментировал, предоставляя игровое время совсем юным футболистам.

Например, во встречах с «Анже» и «Лорьяном» принял участие экс-полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека. Также Дигар занимался тем, что наигрывал приобретённого у «Лорьяна» нападающего Теремаса Моффи. Плоды уже есть. В последних четырёх матчах в Лиге 1 нигериец забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

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А вот «ПСЖ» во второй половине сезона заметно сбавил обороты. Не так давно он вылетел из Кубка Франции, уступив в 1/8 финала «Марселю» — 1:2. Затем подопечные Кристофа Галтье вылетели и из Лиги чемпионов, проиграв в обеих встречах 1/8 финала «Баварии» — 0:1 и 0:2.

Не лучше дела у красно-синих идут в чемпионате Франции. В последних двух турах они проиграли «Ренну» (0:2) и «Лиону» (0:1). Причём в обоих случаях — на домашнем стадионе. Примечательно, что поражение во встрече с «Лионом» стало для них восьмым в 18 матчах, сыгранных во всех турнирах с начала 2023 года.

«ПСЖ» не начинал год так плохо с 2001-го. Неудача в матче с «Лионом» сильно ослабила позиции главного тренера Кристофа Галтье в клубе. Руководство ещё не приняло решение о будущем специалиста, но что-то подсказывает, что надолго он на этой должности не задержится. По слухам, основным претендентом на его место является Зинедин Зидан.

Ранее появлялась информация, что многие игроки «ПСЖ» недовольны Галтье. Были поставлены под сомнение его методы и тактические способности. Также специалиста обвиняли в фаворитизме в отношении некоторых футболистов. В общем, красно-синие погрязли во внутренних конфликтах. Усугубляет их положение большое количество травм, в том числе Неймара.

Настрой и игра других звёздных футболистов парижан вызывают немало вопросов. В матче с «Лионом» Килиан Мбаппе и Лионель Месси ничем не выделялись на поле. К слову, звёздный аргентинец так и не продлил контракт с «ПСЖ». Он может покинуть команду по окончании нынешнего сезона, если не согласится на понижение зарплаты.

Учитывая и то, что игра состоится в Ницце, в парижан верится с большим трудом. Предлагаем проверить 1Х за коэффициент 2.00. Как показывает практика, на матчи с сильными соперниками «орлята» настраиваться умеют. Кстати, лишь в одной из четырёх последних очных встреч они уступили, причём на выезде.

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Не менее интересная ситуация происходит вокруг Мбаппе. Недавно вышел проморолик с призывом болельщиков продлить абонементы на следующий сезон. Центральной его фигурой стал Килиан. Однако футболист раскритиковал действия клуба и негативно высказался о видео. Он отметил, что борется за права на индивидуальный образ. Также он сказал, что «ПСЖ» — отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен»

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 8 апреля 2023 года

«Ницца» на последнем отрезке сезона выглядит очень собранно. Смена наставника отразилась на ней благоприятно. Команда обыграла ряд сильных соперников на выезде. «ПСЖ», напротив, ощутимо сбавил после ЧМ-2022. Кадровые потери, внутренние конфликты и невнятная игра ведущих футболистов привели к тому, что он выдал худший старт за последние 20 лет. На выезде парижанам вряд ли удастся обыграть «орлят».

Ставка: «Ницца» не проиграет за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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