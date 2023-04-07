«Лечче» — «Наполи». Хвича вернётся на победный путь

7 апреля состоится матч 29-го тура Серии А «Лечче» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение неаполитанцам. Поставить на победу «Лечче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.20, а шансы «Наполи» оценены в 1.65. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура Серии А «Лечче» — «Наполи» 7 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Лечче» — «Наполи» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.74. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.14. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.74. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Серии А «Лечче» — «Наполи» (07.04.2023)

Италия - Серия А. 29-й тур 07 апреля 2023, пятница. 20:00 МСК Лечче Лечче Не начался Наполи Неаполь Кто победит в основное время? П1 X П2

После сокрушительного домашнего поражения от «Милана» «Наполи» постарается вернуть себе хорошее настроение в матче с «Лечче». Победа позволит неаполитанцам сделать ещё один шаг к чемпионскому титулу.

Проигрыш «Милану» стал лишь третьим поражением для «Наполи» в нынешнем сезоне Серии А. Команда Лучано Спаллетти перестала быть командой с самой надёжной обороной: теперь у «Наполи» 20 пропущенных мячей. Это на один больше, чем у «Лацио».

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом у команды огромный очковый запас. «Наполи» опережает идущий вторым «Лацио» на 16 очков, а «Милан», который идёт третьим, отстаёт на 20 очков. Так что переживать за титул неаполитанцам не стоит, это вопрос времени. Скорее, поражение стало звоночком перед играми с тем же «Миланом» в Лиге чемпионов.

«Лечче» занимает положение в нижней части турнирной таблицы, но команда чувствует себя достаточно уверенно. Она опережает занимающую 18-е место «Верону» на восемь очков. Правда, сейчас у «Лечче» серия из пяти поражений: команда уступила «Сассуоло», «Интеру», «Торино», «Фиорентине» и «Эмполи».

«Наполи» немного выбился из ритма и потерял Виктора Осимхена, но «Лечче» сейчас просто ужасен. Поэтому рекомендуем победу неаполитанцев при тотале больше 2.5 гола: Хвича и компания хороши в атаке. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.05. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Наполи» и ТБ 2.5 за 3.05.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Кержаков: в «Кармиотиссе» зарабатывал около € 2 тысяч в месяц.

Дом Месси в Испании пытались ограбить.

Аршавин: в сборной России сейчас играют не все сильнейшие.