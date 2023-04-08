Экспресс на РПЛ с коэффициентом 15.2: Клотет победит, Абаскаль — нет

8 апреля пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо»

Ещё не так давно «Спартак» участвовал в чемпионской гонке, но зимний перерыв выбил красно-белых из колеи. За четыре тура РПЛ, сыгранных после возобновления сезона, «Спартак» добыл только 5 очков из 12 возможных. Единственная победа – над аутсайдером «Факелом» (3:2), да и та была добыта в тяжёлой борьбе на исходе второго тайма.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Попутно «Спартак» проиграл «Уралу» в Кубке России, но благодаря запутанной формуле турнира ещё поборется за трофей. У команды Гильермо Абаскаля разладились дела в атаке – в последних четырёх официальных матчах было забито всего два мяча. Травма Квинси Промеса, полученная им по ходу игры с «Ахматом» (0:0), ещё больше уменьшает атакующий потенциал команды.

Положение «Динамо» более печальное – вылет из Кубка от скромного тольяттинского «Акрона» больно ударил по команде Славиши Йокановича. Клубу даже пришлось извиняться за поведение Фёдора Смолова и спортивного директора Желько Бувача после матча. «Динамо» выиграло в основное время только две из восьми последних официальных встреч, забив на этом отрезке только шесть мячей. Учитывая проблемы с реализацией в стане обеих команд, зайдём на тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Факел»

«Торпедо» идёт по пути «Челси». Нет, дело не в финансовой составляющей и выигранных трофеях. Автозаводцы переняли у «аристократов» манеру менять тренеров, как перчатки. Они указали на дверь Андрею Талалаеву и пригласили спасать команду из кризиса испанского специалиста Пепа Клотета. О новом наставнике чёрно-белых известно мало. Он в основном выполнял роль второго тренера в клубах Англии и Испании. Сам Клотет приписывает себе в заслуги вывод на новый уровень игры Джуда Беллингема. Тем не менее возникают сомнения, сумеет ли испанец быстро адаптироваться к реалиям РПЛ.

«Факел» записал в актив четыре очка в весенней стадии чемпионата. Гостям удалось неожиданно обыграть «Сочи» со счётом 3:0 и завершить вничью игру с «Химками» (1:1). Тем не менее клуб из Воронежа не может пока покинуть зону переходных матчей. С 17 очками он занимает 14-е место в турнирной таблице.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Весьма вероятно, что руководство «Торпедо» рассчитывает больше на психологический эффект от прихода в клуб испанского тренера. Он может раскрепостить игроков и вернуть им веру в собственные силы. Состав у хозяев позволяет решить задачу по спасению от вылета. Рекомендуем изучить ставку на победу «Торпедо» с форой (0) за коэффициент 2.16.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Урал»

«Урал» смог исправиться после двух поражений от «Зенита» и «Динамо». Победа в Кубке России должна вернуть екатеринбуржцам уверенность в своих силах, добавить им куража и желания работать дальше. Пусть у гостей уже нет длинной беспроигрышной серии, зато в плане игры «Урал» явно не соответствует своему низкому месту в турнирной таблице и мог бы замахнуться на большее.

«Ахмат» вторую часть сезона начал достаточно неплохо, но уже записал на свой счёт два поражения — от «Локомотива» в чемпионате и от «Краснодара» в Кубке. Команда из Грозного продолжает демонстрировать неплохой футбол в домашних матчах, но ощутимо сбавила в плане результативности и уже не так часто радует болельщиков зрелищными матчами.

Силы команд сейчас примерно равны, вряд ли они покажут нам зрелищный футбол, но ставить на это не хочется из-за невысокого коэффициента. Есть смысл замахнуться на большее и попробовать поставить на ничью за 3.35.

Экспресс на матчи 8 апреля

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче «Спартак» — «Динамо» за 2.10.

Ставка 2: победа «Торпедо» над «Факелом» с форой (0) за 2.16.

Ставка 3: ничья в матче «Ахмат» — «Урал» за 3.35.

Общий коэффициент: 2.10 Х 2.16 Х 3.5 = 15.2.

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