У Абаскаля нет замены Промесу. Дерби «Спартака» и «Динамо» обречено на скуку?

8 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Динамо» оценивается аналитиками в 4.14. Поставить на ничью можно за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.25, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.75. На гол «Спартака» дают коэффициент 1.15, а гол «Динамо» оценивается в 1.42. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.61.

Анализ и прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (08.04.2023)

До развязки в чемпионате России осталось девять туров, и с каждой неделей борьба за первую тройку становится напряжённее. Турнирное положение складывается таким образом, что три московские команды ведут борьбу за одно место в призовой тройке. Тем интереснее смотреть матчи между ними. 8 апреля «Открытие Арена» принимает одно из московских дерби – «Спартак» сыграет с «Динамо».

Обе команды готовятся к очной встрече в неважном настроении. Посреди недели красно-белые и бело-голубые приняли участие в кубковых матчах. Оба клуба проиграли. Правда, это привело к разным последствиям.

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«Спартак» неудачно слетал в Екатеринбург, где в упорной борьбе проиграл «Уралу» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ. К поражению со счётом 1:2 привели два метких удара в исполнении екатеринбуржцев из-за пределов штрафной. Однако запутанный формат турнира ещё даёт «Спартаку» шанс на Кубок России.

В то же время у «Динамо» в Пути регионов не было права на ошибку, но, несмотря на колоссальное преимущество в матче с «Акроном», ему так и не удалось забить. В результате скромный клуб из Тольятти победил в серии пенальти и стал автором ещё одной сенсации в Кубке России.

Это поражение стало для «Динамо» четвёртым в официальных матчах 2023 года. В восьми встречах, которые клуб провёл после зимней паузы, удалось забить только шесть мячей.

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В ростере бело-голубых есть только два футболиста, которые забили больше пяти голов, – Константин Тюкавин и Фёдор Смолов. Оба нападающих забили по девять голов, потратив на это суммарно 30 и 20 матчей соответственно.

Что касается «Спартака», то у него тоже не всё в порядке с результатами в 2023 году. Красно-белые одержали три победы в восьми матчах во всех турнирах. Дважды в играх Кубка России был обыгран угодивший в кризис «Локомотив» (1:0 и 4:2). Кроме того, в напряжённой встрече была вырвана победа у новичка РПЛ – воронежского «Факела» (3:2).

К московскому дерби «Спартак» подходит, не выиграв в четырёх встречах. Помимо двух игр с «Уралом» (1:1 и 1:2), подопечные Гильермо Абаскаля потеряли очки в матчах РПЛ с «Оренбургом» (0:2) и «Ахматом» (0:0).

После серии из девяти забитых мячей в трёх играх наступила засуха. Удалось забить два гола в последних четырёх матчах, хотя моментов создаётся предостаточно. «Спартак» после зимнего перерыва набрал 5 очков из 12 возможных и распрощался с мечтами догнать «Зенит» в турнирной таблице.

Абаскаль эмоционально отреагировал на работу судей в матче с «Ахматом», за что получил денежный штраф. Проблем «Спартаку» добавляет кадровая ситуация. Кроме того, что травмирован основной защитник Георгий Джикия, несколько недель, как стало известно, может пропустить и лучший бомбардир команды – Квинси Промес.

Возможное отсутствие голландца ещё больше снижает атакующий потенциал команды. Учитывая проблемы с реализацией, которые испытывает «Динамо», предположим, что, как и в двух предыдущих матчах этих команд в РПЛ, мы не увидим суммарно более двух голов. Поставить на это можно с коэффициентом 2.25.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года

Ключевая проблема «Спартака» и «Динамо» заключается в слабой реализации моментов, что приводит к малому числу забитых мячей, а значит, и регулярной потере очков. Оступиться в ближайшей встрече может кто угодно, но даже при большом количестве опасных моментов вряд ли голов будет больше двух.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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