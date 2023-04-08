«Вашингтон» — «Флорида». Овечкин разбит

9 апреля состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.20. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» 9 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.39, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.85. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.00, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» (09.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 09 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 9 апреля запланировано большое количество интересных матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Вашингтоном» и «Флоридой», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Вашингтон» недавно потерял шансы на выход в плей-офф, клубу осталось сыграть всего четыре встречи до конца сезона. Накануне «столичные» проиграли на выезде «Монреалю» (2:6). Шайбы забросили Дилан Строум и Никлас Бекстрём. Александр Овечкин сделал результативную передачу.

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«Кэпс» по ходу матча дважды пропустили в большинстве. Сами при этом удалились суммарно на 21 минуту. Эта встреча оказалась для гостей полным провалом. Теперь серия поражений клуба составляет пять игр. Команда располагается на 13-й строчке Востока, набрав 77 очков за 78 матчей.

«Флорида» располагается на седьмой строчке Востока, набрав 89 очков за 79 встреч. У «Айлендерс» столько же очков, а «Питтсбург» отстаёт всего на одно очко. Эта троица до конца регулярного чемпионата будет бороться за последние два места в плей-офф.

Накануне «Пантерз» победили «Оттаву» (7:2). Александр Барков отметился дублем и отдал передачу. Брэндон Монтур забросил шайбу и трижды ассистировал партнёрам. Матч получился для хозяев весьма результативным, но самое удивительное, что соперники удалились суммарно на 166 минут.

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Всё это произошло из-за двух массовых драк. Сперва при счёте 4:1 форвард «Оттавы» Брэди Ткачук въехал в голкипера «Флориды» Алекса Лайона. Второй раз была потасовка при счёте 7:1, после грубого силового приёма защитника «Оттавы» россиянина Артёма Зуба.

Теперь «Флорида» идёт с серией из пяти побед. До этого она выиграла у «Баффало» (2:1) и «Коламбуса» (7:0). Сергей Бобровский пропустил уже пятый матч из-за болезни, а его сменщик Алекс Лайон одержал пятую победу. Голкипер отразил суммарно 172 из 179 бросков по своим воротам. Это 96,1% отражённых бросков.

В этом сезоне «Флорида» два раза была сильнее соперника. Сперва на своём льду (5:2), а потом в Вашингтоне (6:3). С учётом последних игр хозяев результативной встречи не избежать, правда, вряд ли она закончится в пользу «Кэпс». За пять последних игр они пропустили 22 шайбы.

Поэтому фаворитом в этой встрече будут гости. Вратарская линия у них на высоте, да и состав в отменной форме. Последние матчи лишь этому доказательство. Мы рекомендуем ставку на победу «Флориды» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.43. У гостей есть мотивация выйти в плей-офф, и состав готов к этому.

Хозяева же показывают в концовке сезона весьма удручающие результаты, и вряд ли Александр Овечкин сумеет изменить что-то в последних встречах. Увы, сил недостаточно. Проблемы и перестройка состава сделали своё дело. Поэтому остановимся на комбинированном варианте в пользу гостей.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» 9 апреля 2023 года

«Вашингтон» потерял шансы на плей-офф и крупно проиграл одному из аутсайдеров. С обороной беда, и в нападении не всё гладко. Основные лидеры не так заметны. У гостей же пять побед кряду, но не без помощи Алекса Лайона. С обороной порядок, и в нападении всё супер. Плюс в двух очных встречах тотал был больше 4.5 шайбы. Поэтому проверим победу гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Флориды» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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