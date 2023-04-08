«Спартак» — «Динамо»: без Промеса и Джикии Абаскалю не справиться

8 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех гостей оценивается в 3.90. На ничью дают коэффициент 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» (08.04.2023)

Команды подходят к дерби в 22-м туре РПЛ не в лучшем состоянии. Так, «Спартак» не выигрывает уже четыре матча. В РПЛ команда Гильермо Абаскаля проиграла на выезде «Оренбургу» (0:2), а затем так и не смогла распечатать ворота «Ахмата» (0:0). Кроме того, «Спартак» уступил по сумме двух матчей «Уралу» в Кубке России: дома команды сыграли вничью — 2:2, а в Екатеринбурге хозяева победили — 2:1. Впрочем, эта неудача не стала фатальной: нынешняя система розыгрыша Кубка дала красно-белым второй шанс.

А вот у «Динамо» второго шанса больше нет. Команда в Пути регионов уступила в серии пенальти представителю Первой лиги «Акрону» и покинула турнир. Вкупе с поражением от «Сочи» (0:2) в РПЛ это вызвало огромный гнев болельщиков, и даже руководители клуба намекнули на возможную смену тренера. Но пока Славиша Йоканович остался у руля команды, у него есть шанс вернуть доверие успешной игрой в дерби.

Бояринцев признался, что ему тревожно за «Спартак» в матче с «Акроном».

Тем более что «Спартак» испытывает кадровые проблемы. Никак не стабилизируется линия обороны: дерби пропустит Георгий Джикия, он не успел восстановиться после травмы. До этого вылетал из состава Никита Чернов, а новичок Алексис Дуарте только привыкает к РПЛ и России в целом.

Есть у красно-белых и проблемы в атаке. Вернее, одна проблема: травма Квинси Промеса. Лидер команды сыграл только четыре минуты в игре с «Ахматом», после чего покинул поле: мышечная травма. Конечно, выбор в нападении у Абаскаля приличный: Александр Соболев, Шамар Николсон, наконец забивший Кейта Бальде, набирающий форму Виктор Мозес. Но Промес — лидер команды и тот человек, который делал разницу.

Непомнящий высказался по поводу московского дерби.

У «Динамо», в свою очередь, не сыграет Роберто Фернандес — центральный защитник дисквалифицирован. Под вопросом появление на поле Фёдора Смолова. Потери тоже достаточно серьёзные.

Напомним, в первом круге бело-голубые победили на своём поле — 1:0. Единственный гол в том матче забил Константин Тюкавин. Но с тех пор «Спартак» явно прибавил в своей игре, а вот к игре «Динамо» у болельщиков есть претензии. Да и пятое место в турнирной таблице с отставанием в девять очков от второй строчки — не то, на что рассчитывали фанаты «Динамо».

Эксперты Winline считают «Спартак» фаворитом матча, но потери красно-белых заставляют усомниться в выборе ставки на их победу. Логично поставить на то, что обе команды забьют: и у тех и у других есть потери в линии обороны. «Спартак» пропускает практически в каждой игре, но обладает превосходной линией атаки. Winline дает коэффициент 1.67 на то, что обе команды отличатся.

Кечинов считает, что «Спартак» отыграется на «Динамо».

Если же говорить об исходе, то наиболее вероятным вариантом видится ничья. Класс команд примерно одинаковый, у красно-белых больше потерь, но за них свой стадион, а у «Динамо» ворох игровых проблем. Поставить на ничью можно за 3.85 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Спартак» — «Динамо» совершенно бесплатно!

Ставка: ничья за 3.85.