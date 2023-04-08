«Ак Барс» — «Авангард», пятый матч. Одного характера будет мало

Кравец рассказал, что вытащить серию «ястребы» смогут только за счёт напора и упрямства. Хватит ли этого?

9 апреля состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех омичей оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» 9 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.64. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (09.04.2023)

В Континентальной хоккейной лиге 9 апреля всё внимание будет уделено пятому матчу 1/2 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом», который пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу казанцев.

Накануне в четвёртом матче серии, проходившем в Омске, победил «Ак Барс» со счётом 1:0. Победный гол забил Дмитрий Воронков на 55-й минуте встречи. Хотя он же смог отличиться ещё раньше. На 21-й минуте хоккеист забросил шайбу, но после запроса Михаила Кравца её отменили. Атакующий игрок инициировал контакт с вратарём и помешал отразить бросок.

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Впервые соперники сыграли с таким необычным для хоккея счётом, до этого три встречи подряд забрасывали суммарно пять шайб, включая овертайм. В четвёртой игре статистика по броскам в створ 27:25 в пользу гостей, на точке вбрасывания преимущество было на стороне хозяев 28:15. При этом оба клуба сделали по 21 силовому приёму и получили по два удаления.

С дисциплиной у команд проблем нет, несмотря на напряжение. Однако теперь казанцы в одном шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Стоит отдельно похвалить голкипера «Ак Барса» — Тимура Билялова, который сделал первый шат-аут в плей-офф за 16 матчей.

При этом главный обидчик омичей Дмитрий Воронков высказался о том, что казанцы не отдадут серию при счёте 3-1. В случае отменённого гола, по словам хоккеиста, он специально врезался в голкипера Демченко, что весьма странно. Впереди пятый матч, и оба клуба упорно готовятся.

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В прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина, сейчас же в Казани у подопечных Билялетдинова есть шанс сделать новую главу в истории клуба. Плюс «ястребы» впервые в плей-офф проиграли в основное время дома, но есть шанс поквитаться за это в Казани.

Перед четвёртым матчем Михаил Кравец говорил, что команда — это не только тройка Ткачёв — Буше — Найт, а все звенья, которые играют как одно целое. Однако во второй встрече в Омске не задалось. Корбан Найт обещает, что в Казани состав выложится на все 100% и что рано списывать их со счетов.

Они уже раз побежали казанцев во втором матче серии (3:2), но после проиграли дважды. При этом за шесть последних очных встреч в регулярном чемпионате «Авангард» одержал две победы на старте сезона, одна из которых была в Казани (4:3). Однако после выигрывал лишь «Ак Барс».

Михаилу Кравцу такая статистика явно не по душе, но терять команде нечего, придётся идти ва-банк, чтобы вернуть серию обратно в Омск. При этом мы бы не ждали много голов. Соперники действуют осторожно, предпочитают плотный хоккей с обилием силовых приёмов.

Основную роль на себя берут первые звенья клубов. Пятёрка Ткачёва неплохо работает со звеном Радулова. Как раз во второй встрече серии благодаря тройке Ткачёв — Буше — Найт омичи одержали победу. Однако потом оборона казанцев действовала надёжнее.

Поэтому рекомендуем ставку на то, что «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.74. За четыре матча соперники суммарно забросили 16 шайб, то есть в среднем по четыре за игру. При этом дома у клуба пять побед за восемь встреч плей-офф, тогда как у «ястребов» пять побед за шесть выездных игр.

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Поэтому не стоит недооценивать гостей, но в Казани отличная атмосфера и поддержка трибун. Плюс состав в отличной форме, морально на подъёме. Как минимум при своих болельщиках играть куда проще. Кравец всё ещё верит в победу и рассказал, что «ястребы» могут вытащить серию за счёт характера.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 9 апреля 2023 года

Омичам некуда бежать и придётся идти ва-банк, чтобы спасти серию, но в Казани хозяева играют неплохо, даже несмотря на то, что один раз подопечные Кравца уже побеждали. Однако дома поддержка трибун, и пока статистика в Казани на стороне «Ак Барса». Соперники предпочитают играть с оглядкой на оборону, а результативность ушла на второй план. Поэтому перестрахуемся комбинированной ставкой на хозяев через тотал меньше.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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Кравец: «Авангарду» нужно вытаскивать серию с «Ак Барсом» за счёт характера.

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