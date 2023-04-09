«Райо Вальекано» — «Атлетико». Ян Облак запрёт ворота

9 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Райо Вальекано» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.82. Шансы «Райо Вальекано» оценены в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Атлетико» 9 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Райо Вальекано» — «Атлетико» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.60. Ставки на то, что мадридцы победят со счётом 1:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Атлетико» (09.04.2023)

Испания - Примера. 28-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК Райо Вальекано Мадрид Не начался Атлетико М Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Райо Вальекано» будет стремиться положить конец 13-матчевой безвыигрышной серии с «Атлетико». Команды встретятся на «Кампо де Вальекас» 9 апреля.

Действительно, последняя победа «Райо» над «Атлетико» была одержана в 2013 году, а команда Диего Симеоне с тех пор выигрывала 10 раз.

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Поскольку «Атлетико», занимающий третье место в турнирной таблице Ла Лиги, опережает идущий на восьмом месте «Райо» на 17 очков, гостям выгодно продлить свою беспроигрышную серию с хозяевами.

«Райо Вальекано» не выиграл ни одного из семи последних матчей в лиге, пять раз сыграв вничью и два раза уступив. В прошлом матче с «Валенсией» клуб повёл в счёте через девять минут, но Джастин Клюйверт на 82-й минуте сравнял цифры на табло.

С точки зрения общей картины только восемь команд одержали меньше побед в Ла Лиге, чем «Райо Вальекано» — девять в этом сезоне. Тем не менее «великаны» проиграли только 2 из последних 12 домашних матчей во всех соревнованиях, что даёт надежду на победу.

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С другой стороны, «Атлетико» начинает 28-й тур с четырехматчевой победной серией в Ла Лиге, причём в каждой из трёх последних встреч «матрасники» удерживали ворота сухими. Более того, подопечные Симеоне избежали поражений в каждом из 11 предыдущих матчей в лиге, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью.

Благодаря своей впечатляющей серии «Атлетико» теперь всего на пять очков отстаёт от идущего на втором месте «Реала» и на шесть от занимающего четвёртое место «Реала Сосьедад».

Команда Симеоне также может похвастаться вторым лучшим показателем защиты в дивизионе, пропустив всего 19 голов в 27 матчах этого сезона. В двух последних очных встречах Ла Лиги на «Эстадио де Вальекас» «Атлетико» побеждал со счётом 1:0, а также сохранил ворота сухими в шести из последних семи игр с «Райо Вальекано».

«Матрасники» недосчитаются Мемфиса Депая и Рейнилду Мандава, которые травмированы, а участие Серхио Регилона находится под вопросом из-за проблемы с бедром.

Учитывая рекорд «Атлетико» в этом матче, ожидается, что в воскресенье гости одержат ещё одну победу над «Райо Вальекано».

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