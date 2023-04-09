«Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче». Оздоева ждёт разочарование

10 апреля состоится матч 28-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» – «Фенербахче». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Фатих Карагюмрюк» оценивается в 4.68. На ничью дают коэффициент 4.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче» 10 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фатих Карагюмрюк» – «Фенербахче» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче» (10.04.2023)

Турция - Суперлига. 28-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 20:30 МСК Фатих Карагюмрюк Стамбул Не начался Фенербахче Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2

«Фатих Карагюмрюк» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей. Во второй части сезона клуб в Суперлиге проиграл всего один матч, ещё в декабре, со счётом 1:2 «Адана Демирспор». Но даже такие результаты не дают Андреа Пирло шансов на путёвку в еврокубки.

Во-первых, «Карагюмрюк» слишком слабо провёл первую часть сезона и тогда лишился практически всех своих амбиций. Во-вторых, хозяева хоть и не проигрывают, но при этом очень редко побеждают и любят ничейные результаты. Из 25 матчей «Фатиха» в Суперлиге 10 завершились вничью, больше только у «Коньяспора».

Спонсор из ОАЭ хочет профинансировать возвращение Месси в «Барселону».

Получается, что оставшаяся часть сезона для хозяев пройдёт без особой мотивации, так как вылет им тоже не грозит. Руководство оказалось довольно таким исходом и уже ведёт с Андреа Пирло переговоры по новому контракту. Итальянец не откажется от громкой победы над грандом.

У Жорже Жезуша ситуация не настолько хорошая. Он недавно проиграл дерби «Бешикташу» и пока не может выполнить задачи на сезон. «Жёлтые канарейки» могут сколько угодно хвастаться самой результативной атакой, но это не спасёт их от критики, если команда снова упустит чемпионство. Более того, даже вторую строчку «Фенербахче» пока себе не гарантировал.

«Фенербахче» на девять очков отстаёт от «Галатасарая», имеет матч в запасе и очную встречу с лидером в последнем туре. Для гостей в чемпионской гонке ещё ничего не потеряно, тем более что лидер в последних играх стал часто терять очки. Жезушу нужно этим пользоваться и никак нельзя ошибаться самому.

Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе.

Гостям сейчас мешают проблемы с составом и слабая игра в обороне. Если кадровые потери ещё можно обойти, так как подбор футболистов у «Фенербахче» очень мощный, то со вторым нужно срочно что-то делать. В последних 10 матчах «канарейки» только раз ушли с поля без пропущенного мяча. Даже их атака не всегда может компенсировать такие провалы.

К счастью, соперник защищается ещё хуже. В среднем «Фатих Карагюмрюк» пропускает почти по два мяча за игру. Сухие матчи в исполнении команды Пирло настоящая редкость. Дома «Карагюмрюк» за весь сезон только в одном матче смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Когда встречаются такие атакующие команды, сложно ждать чего-то, кроме обилия мячей. Их прошлая встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу «Фенербахче», даже в хоккее такие результаты встретишь нечасто. Лучшие бомбардиры команд в строю и в хорошей форме. Вряд ли что-то помешает им устроить обмен голами, но также возьмём победу гостей.

Регулярно получает игровое время Магомед Оздоев. В последней встрече он провёл на поле 85 минут. На счету экс-полузащитника «Зенита» четыре забитых мяча и один ассист. Если эта игра получится результативной, у него вполне будет шанс отличиться.

Прогноз и ставки на матч Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче» 10 апреля 2023 года

Гости выше классом, на хорошем ходу и должны наказывать оборону «Фатиха». Хозяева в последних матчах часто спасались «на тоненького», любое везение когда-то заканчивается, особенно когда предстоит матч с таким серьёзным соперником.

Ставка: победа «Фенербахче» и обе забьют за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.

В «Ференцвароше» заявили, что Черчесов предан клубу.

Акинфеев пообещал продолжать карьеру до 2030 года.

Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.