«Барселона» — «Жирона». Хави мотивирует Левандовского

Поляк должен начать забивать, особенно после разгрома от «Реала».

10 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Барселона» — «Жирона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.30. Шансы «Жироны» оценены в 10.0. Заключить пари на ничью предлагается за 5.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Жирона» 10 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Барселона» — «Жирона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.35. Ставки на то, что каталонцы победят со счётом 3:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Жирона» (10.04.2023)

Испания - Примера. 28-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Жирона Жирона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барселона» будет стремиться оправиться от поражения в Кубке Испании от мадридского «Реала». 10 апреля ей предстоит встретиться с «Жироной».

В середине недели команда Хави была разгромлена мадридским «Реалом» со счётом 4:0, но она по-прежнему на 12 очков опережает «сливочных» в турнирной таблице Ла Лиги.

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Что касается «Жироны», то она занимает 11-е место в турнирной таблице — в семи очках от зоны выбывания — и на 37 очков отстаёт от «Барсы».

Сине-гранатовые выиграли 11 из 12 последних матчей Ла Лиги, а в 27 встречах чемпионата в этом сезоне одержали 23 победы.

Стоит также отметить, что подопечные Хави пропустили всего девять голов в этом сезоне, сыграв всухую 20 матчей. «Жирона» выиграла только 9 из 27 матчей Ла Лиги в этом сезоне, семь раз сыграв вничью и 11 раз проиграв.

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«Жирона» очень плохо действует в обороне, пропустив 42 мяча. Несмотря на то что команда в последней встрече победила «Эспаньол» (2:1), не стоит забывать, что она проиграла пять из десяти последних матчей в лиге.

Выиграв только 2 из последних 13 выездных встреч, «Жирона», похоже, обречена в игре с основным фаворитом на чемпионство в этом сезоне.

В понедельник «Барселона» останется без травмированного квартета: Френки де Йонг, Андреас Кристенсен, Педри и Усман Дембеле. У «Жироны» травмированы Хоэль Рока Касальс, Алекс Гарсия.

Несмотря на поражение от «Реала» в середине недели, ожидается, что в понедельник «Барселона» одержит ещё одну победу в Ла Лиге.

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Мы прогнозируем, что сине-гранатовые отыграются на «Жироне» и порадуют болельщиков, заставив их забыть о поражении в матче за Кубок Испании. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3.5 мяча за 3.90 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей. Должен проснуться Левандовски, от которого явно ожидали большего.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3.5 мяча за 3.90.

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