Экспресс на 10 апреля с коэффициентом 7.04: Ротенберг осторожен, Оздоев продлит серию

Очередное армейское дерби пройдёт в обороне, а в Турции экс-полузащитник «Зенита» и его клуб продолжают не проигрывать.

Закончились выходные, а это значит, что европейский футбол отправляется отдыхать. Однако есть несколько интересных матчей, на которые стоит обратить внимание 10 апреля. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.04 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА

Тренерский штаб СКА внёс коррективы в тактическую схему команды, что позволило сравнять счёт в серии — 2-2. Ротенберг заставил своих подопечных действовать на максимальных скоростях и быстро переводить шайбу в зону клуба из Москвы. Соперник оказался не готов к такому развитию событий. Давление принесло результат под занавес второго периода — Фальковский и Волков за 17 секунд забросили по шайбе. СКА вышел вперёд и до финальной сирены удержал преимущество.

Четвёртый матч серии показал, что силы хоккеистов ЦСКА не безграничны. Они уступили в скорости сопернику и упустили инициативу. К тому же негативно на физических кондициях команды сказался игровой отрезок в начале второго периода. Напомним, подопечные Фёдорова пять минут отыграли в меньшинстве и основательно «наелись». ЦСКА даже не удалось организовать приличный штурм ворот на последних минутах матча — сложно вспомнить опасные моменты у ворот Николаева.

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Финал Западной конференции проходит в жёсткой и равной борьбе. Соперники делают акцент на обороне и надёжности. Ротенберг и Фёдоров стараются не рисковать и вряд ли изменят рисунок игры перед пятым матчем. Во всех четырёх встречах серии заброшено не более четырёх шайб. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»

Зимний перерыв пошёл команде Андреа Пирло на пользу – в 2023 году «Фатих» не проиграл ни одного матча чемпионата. Последние 11 встреч принесли пять побед и шесть ничьих.

«Фенербахче» с возобновлением чемпионата проиграл три важных матча Суперлиги. Сначала «канарейки» уступили «Трабзонспору». Затем в начале января проиграли в стамбульском дерби «Галатасараю» — 0:3, а в матче предыдущего тура «Фенербахче» уступил на своём поле в ещё более принципиальном для себя матче «Бешикташу» — 2:4. В остальных девяти встречах после паузы на чемпионат мира было добыто восемь побед при одной ничьей.

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Команда Андреа Пирло выглядит намного сильнее, чем в первой половине сезона, и готова дать бой одному из лидеров чемпионата, который имел на день отдыха меньше после энергозатратного дерби. Поставим на то, что «Фатих Карагюмрюк» сможет добыть очки и не проиграет за коэффициент 2.20.

Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Жирона»

«Барселона» после перерыва на ЧМ-2022 крейсерским ходом идёт к чемпионству. За 13 туров сине-гранатовые лишь в двух матчах не смогли победить, сыграв вничью с «Эспаньолом» (1:1) и проиграв «Альмерии» (0:1). Подопечные Хави на 12 очков опережают «Реал», имея при этом игру в запасе. На фоне осечки «сливочных» в матче с «Вильярреалом» (2:3) победа в грядущей встрече позволит «Барселоне» стать ещё на шаг ближе к титулу.

По ударам по воротам и в створ подопечные Хави вторые в Примере, но после возобновления клубного сезона не впечатляют качеством игры в завершающей стадии. В 13 матчах в рамках национального первенства сине-гранатовые забили лишь 20 голов, при этом в семи встречах они ограничивались только одним голом. Это связано с проблемами со здоровьем у Роберта Левандовского и его неоптимальной формой после возвращения на поле. Польский форвард забил лишь четыре мяча в Примере после ЧМ-2022.

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«Жирона» играет на встречных курсах и может доставить немало проблем хозяевам поля. Недооценивать гостей не стоит. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 за 1.60.

Экспресс на матчи 11 апреля

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче СКА — ЦСКА за 2.00.

Ставка 2: «Фатих Карагюмрюк» не проиграет «Фенербахче» за 2.20.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Барселона» — «Жирона» за 1.60.

Общий коэффициент: 2.00 Х 2.20 Х 1.60 = 7.04.

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