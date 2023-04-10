«Вашингтон» — «Айлендерс». Овечкин уступит дорогу молодым

11 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 11 апреля 2023 года
Букмекеры сомневаются, что матч «Вашингтон» — «Айлендерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.
Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (11.04.2023)
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 11 апреля состоятся 10 встреч. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.
«Вашингтон» уже утратил шансы на выход в плей-офф. Руководство решило заняться перестройкой. «Кэпиталз» обменяли несколько ведущих хоккеистов, в том числе Дмитрия Орлова, на молодёжь и драфт-пики. Это ухудшило и без того плохие результаты.
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За последние 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ подопечные Питера Лавиолетта победили только замыкающий турнирную таблицу Западной конференции «Чикаго» (6:1). Также они уступили в овертайме «Коламбусу» (6:7 ОТ) и проиграли в серии послематчевых буллитов как раз «Айлендерс» (1:2 Б).
Во всех остальных матчах «столичные» проиграли в основное время и очень много пропустили. Во всех этих встречах, за исключением последней игры с «Флоридой», принял участие Александр Овечкин. За этот период времени он забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач.
Матч с «Пантерз» 37-летний капитан «Вашингтона» пропустил из-за повреждения верхней части тела. Сообщается, что оно незначительное. Овечкин сможет принять участие в предстоящем матче. Впрочем, теперь ему остаётся лишь помогать становлению молодёжи, а также сокращать отрыв от рекорда Уэйна Гретцки. Отставание на данный момент составляет 72 шайбы. Других целей попросту нет.
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У «Айлендерс» мотивации гораздо больше, чем у «Вашингтона». Сейчас они располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. При этом отрыв от дышащего в спину «Питтсбурга» составляет всего лишь одно очко. Расслабляться нельзя ни на секунду.
Наличие стимула помогло подопечным Лэйна Ламберта добыть хорошие результаты в последних 11 встречах регулярного чемпионата НХЛ. За этот отрезок времени они проиграли только «Коламбусу» (4:5 ОТ), «Баффало» (0:2), «Тампа-Бэй» (0:5) и «Каролине» (1:2).
Во всех остальных встречах «островитяне» побеждали и очень мало пропустили. В первую очередь за это стоит отдать должное Илье Сорокину. Вратарь проводит великолепный сезон. Неоднократно он восхищал невероятными спасениями, которые заряжали клуб из Нью-Йорка энергетикой и помогали переломить ход игры в свою пользу.
Отстояв «на ноль» в последнем матче с «Филадельфией» (4:0), Сорокин покорил сразу несколько клубных достижений. Во-первых, вратарь вышел на третье место по количеству шат-аутов в истории «Айлендерс». Сейчас на его счету 16 сухих матчей. Во-вторых, россиянин стал пятым голкипером в истории клуба, которому удалось одержать 30 побед за сезон.
Несмотря на то что грядущая встреча состоится в Вашингтоне, явными фаворитами выглядят «Айлендерс». Команде из Нью-Йорка банально нужнее очки, чем «столичным». Поставить на её победу в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.
Возвращение Овечкина в состав после травмы не добавляет оптимизма. Результативность нападающего восхищает. Ему удалось отдать 32 голевые передачи и забросить 42 шайбы в этом сезоне. Таким образом, 37-летний россиянин стал рекордсменом по количеству сезонов с 40+ голами. На его счету 13 таких сезонов.
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Тем не менее форвард не попал даже в топ-100 игроков НХЛ по продвинутой статистике GSVA, которая учитывает продуктивность и влияние хоккеиста на игру в зависимости от проведённого на льду времени. Овечкин занял в данном рейтинге лишь 128-е место.
Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 11 апреля 2023 года
«Вашингтон» лишился мотивации и проиграл в основное время в 7 из 10 последних матчей. Ему остаётся лишь просто доигрывать сезон до конца и готовиться к следующему. У «Айлендерс» всё совсем иначе. У них есть стимул бороться до самого конца. Кроме того, в шикарной форме пребывает Илья Сорокин. Сдаётся, он поможет своей команде добыть победу в основное время в грядущей игре.
Ставка: победа «Айлендерс» за коэффициент 2.17.
Экспресс с коэффициентом 10.01.
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