«Омония» — «Арис». Кокорин рассчитывает на чемпионство

Команда россиянина вполне может выиграть чемпионат Кипра в этом сезоне, осталось всего два очка до АПОЭЛа.

11 апреля состоится матч 30-го тура плей-офф чемпионов Первого дивизиона Кипра «Омония» — «Арис». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ариса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Омонии» оценивается аналитиками в 3.48. Поставить на ничью можно за 3.48.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Кипра «Омония» — «Арис» 11 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.85, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.95. На гол «Омонии» дают коэффициент 1.40, а гол «Ариса» оценивается в 1.21. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.76.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Кипра «Омония» — «Арис» (11.04.2023)

В Первом дивизионе Кипра началась самая интересная стадия турнира – плей-офф чемпионской группы. Матч на стадионе «Нео ГСП» в Никосии, в котором местная «Омония» принимает «Арис» из Лимасола, представляет интерес в том числе и для российских любителей футбола.

Как известно, в товарищеских играх сборной России с Ираном и Ираком участвовали только представители РПЛ. Вызванные из «Монако» и «Торино» Александр Головин и Алексей Миранчук не доехали в сборную по причине травм. Возможно, Валерию Карпину стоило обратить внимание на ещё одного выступающего в Европе бывшего игрока национальной команды.

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Александр Кокорин переживает настоящее возрождение своей спортивной карьеры. Российского нападающего уже было списали со счетов, после того как он провёл на поле всего 216 минут за полтора года в «Фиорентине». Однако аренда в кипрский «Арис» пошла на пользу как Кокорину, так и его новому клубу.

За 24 матча за «Арис» Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Он является лучшим бомбардиром команды и занял третье место в снайперской гонке первого этапа чемпионата Кипра. На то, чтобы забить один гол, у россиянина уходит в среднем 157 минут, что является очень хорошим показателем.

Кокорин быстро нашёл общий язык с тренером Алексеем Шпилевским. Молодой белорусский специалист в 2020 году победил в чемпионате Казахстана с «Кайратом», а в прошлом году вывел «Арис» в еврокубки с четвёртого места в Первом дивизионе Кипра.

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В текущем сезоне Шпилевский полон решимости выиграть чемпионат, что повысит шансы «Ариса» сохранить Кокорина в своём составе. В турнирной таблице раунда плей-офф «Арис» занимает второе место, отставая от лидирующего АПОЭЛа на два очка. Команда набрала впечатляющий ход – восемь побед и два ничейных результата в последних 10 матчах.

Первые три тура раунда плей-офф принесли «Арису» семь очков. После ничейного результата с «Пафосом» (2:2) команда из Лимасола выиграла у прошлогоднего серебряного призёра АЕКа из Ларнаки (4:0), а также победила действующего чемпиона — «Аполлон» (1:0).

Ближайший соперник клуба замыкает турнирную таблицу чемпионской группы плей-офф, отставая от «Ариса» на 15 очков. В прошлом сезоне «Омония» выиграла Кубок Кипра и смогла пробиться в групповой раунд Лиги Европы, где не набрала ни одного очка в матчах с «Шерифом», «Манчестер Юнайтед» и «Реалом Сосьедад».

В чемпионате страны «Омония» показывает нестабильные результаты. За последние 10 игр команда Софрониса Августи одержала всего две победы при трёх ничьих и пяти поражениях. В одном из этих матчей «Омония» проиграла на своём поле как раз «Арису» (1:2).

В составе «Омонии» выступают два украинских футболиста, однако их статистические показатели не впечатляют. На счету полузащитника Романа Безуса четыре гола и четыре результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах. Нападающий Артём Беседин, который пополнил состав команды зимой, сыграл девять игр, в которых забил гол и сделал ассист.

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Примечательно, что недавняя победа «Ариса» в игре с «Омонией» стала первой за последние 22 очных матча этих команд, сыгранных с 2006 года. Однако «Арис» на этот раз фаворит, и его победа выглядит закономерной. Поставим на неё с коэффициентом 2.06.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Кипра «Омония» — «Арис» 11 апреля 2023 года

У Александра Кокорина ничего не получилось в «Фиорентине», зато на Кипре российский нападающий вносит весомый вклад в успехи скромного «Ариса». Клуб под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского претендует на первое в истории чемпионство и одержал восемь побед в 10 последних матчах. «Омония» слишком часто теряет очки и практически утратила шансы на борьбу за тройку лучших.

Ставка: победа «Ариса» за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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