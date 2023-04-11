Холанд не робот! Чем закончится встреча «Ман Сити» — «Бавария»?

11 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Шансы «Баварии» оцениваются в 4.58. На ничью дают коэффициент 4.18.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» – «Бавария» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» (11.04.2023)

«Бавария» вновь получила серьёзного соперника. Сначала был «ПСЖ», в матчах с которым мюнхенцы считались фаворитами. Теперь «Манчестер Сити» с Хосепом Гвардиолой, который уже не первый год спит и видит новую победу в Лиге чемпионов, но наяву не может до неё дотянуться.

В 1/8 финала «Бавария» благодаря двум сухим победам прошла «ПСЖ». В свою очередь, «горожане» обыграли «Лейпциг». Матч в Германии для «Ман Сити» сложился неудачно. Англичане сыграли вничью. Зато в ответной встрече они быстро расставили всё по своим местам, выиграв со счётом 7:0. Пять голов забил Холанд.

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Повторить такой трюк с «Баварией» вряд ли получится. Мюнхенцы обладают большим опытом и сбалансированны. Просто так клуб не даст «горожанам» создавать столько моментов. Лёгкой прогулки для «горожан» в этом матче не предвидится, даже с учётом того, что немцы сейчас переживают период смены тренера.

Томас Тухель в роли тренера «Баварии» провёл всего три матча. Сначала он уверенно обыграл дортмундскую «Боруссию» — 4:2, а две игры с «Фрайбургом» получились сомнительными. Первая вообще закончилась поражением 1:2 и вылетом из Кубка Германии, а во второй мюнхенцы выиграли 1:0.

«Манчестер Сити» с серией из восьми побед с общим счётом 31:3 смотрится гораздо выгоднее. «Горожане» набрали ход и уверенно проходят соперников. Без разницы, кто перед ними: «Ливерпуль» или «Саутгемптон», «Лейпциг» или «Бёрнли».

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«Бавария» сильнее всех тех команд, которых «Ман Сити» побеждал за это время. Не стоит гостей сбрасывать со счетов, особенно зная, как Гвардиола любит перемудрить с тактикой и как сильно не везёт «горожанам» в Лиге чемпионов. Да и Томас Тухель, руководя в «Челси», стабильно портил нервы «Ман Сити» и даже обыгрывал его в финале ЛЧ.

Именно Тухель может стать одной из причин того, что у хозяев будут проблемы в этом матче. Он прекрасно знаком с «Ман Сити», умеет грамотно подстраиваться под его игру за счёт дисциплины в обороне, прессинга и быстрых контратак. Даже Эрлинг Холанд может не выручить Гвардиолу.

В последних матчах, помимо обилия забитых мячей, «Ман Сити» отличался ещё и кучей угловых. Практически во всех встречах «горожане» уверенно превосходили соперника по этому показателю. Для сравнения: в последних 10 матчах хозяева в среднем подавали 6,6 углового за игру, а их соперники — только 1,9.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля 2023 года

«Бавария» в этом матче явно будет атаковать меньше, чем соперник. Тухель привычно сделает ставку на игру в обороне и не станет рисковать. В этом случает гости не смогут подать много угловых, а у «Ман Сити» такой шанс будет. Солидное преимущество хозяев по угловым не станет сюрпризом. К тому же у Холанда после продолжительно серии с забитыми мячами может наступить голевое голодание. Норвежец забил 11 мячей в последних четырёх встречах, в которых участвовал.

Ставка: победа «Манчестер Сити» по угловым с форой (-2.5) за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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