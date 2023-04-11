ЦСКА — СКА, шестой матч. Фёдоров торопится к Билялетдинову

Для Ротенберга всё может закончиться в этой встрече.

12 апреля состоится шестой матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.42, а успех петербуржцев оценён экспертами в 3.06.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА 12 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.82. Поставить на гол в первые 10 минут встречи можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (12.04.2023)

В Континентальной хоккейной лиге 12 апреля всё внимание будет уделено шестому матчу 1/2 финала Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА, который пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу москвичей.

Пятый матч серии, проходивший в Санкт-Петербурге, для подопечных Сергея Фёдорова оказался результативнее и благоприятнее (7:3), чем поражение в Москве (1:3). Хозяева бодро начали встречу и уже к восьмой минуте вели со счётом 2:0.

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В итоге Михаил оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Константин Окулов отметился дублем. Максим Мамин забросил шайбу и отдал две передачи. У СКА же отличился лишь Александр Волков.

Однако не обошлось снова без выплеска эмоций. Соперники после матча устроили массовую драку. Суммарно клубы получили 48 минут штрафа. Сергей Фёдоров назвал это неуважением, благо всё обошлось без травм. Роман Ротенберг сказал, что любые способы хороши.

СКА переиграл ЦСКА по броскам в створ 43:27, но реализация подкачала. Зато москвичи 25% своих бросков отправили точно в цель. Роману Ротенбергу такие показатели явно не по душе. Серия переезжает в Москву, где у Сергея Фёдорова будет поддержка трибун, и теперь он на шаг ближе к выходу в финал Кубка Гагарина.

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Морально ЦСКА сильнее, снова состав показал характер и опыт. После восьмой минуты многие болельщики СКА радовались, как будто победа в кармане. Увы, это хоккей, такое случается, Роман Ротенберг не ищет виноватых и продолжает работать.

В этой паре победы сменяются поражениями. В четвёртом матче серии плей-офф СКА победил в Москве со счётом (3:1), но ЦСКА вернул долг. В четырёх из пяти игр тотал был меньше 4.5 шайбы. Пятый матч стал исключением, результативность впечатлила, но так не будет продолжаться долго.

В Москве игра будет иметь принципиальный характер. СКА может перевести серию в Санкт-Петербург, где преимущество будет на его стороне, но не стоит забывать, что ЦСКА дважды доходил в этом плей-офф до седьмого матча и выигрывал. Однако сейчас есть шанс закончить серию раньше и при своих болельщиках.

Роман Ротенберг вывел из состава Никиту Гусева, отметив, что за петербургский клуб играют только самые сильные. Позже появилась информация о том, что причиной стала любовь нападающего к пиву. Что будет дальше — покажет время.

Москвичи мотивированы и готовы, плюс им поможет поддержка трибун. Вратарская линия на высоте, ведь Адам Рейдеборн провёл отменный матч, отразив 40 бросков из 43. Плюс основные лидеры ЦСКА также чувствуют себя прекрасно. Михаил Григоренко — лучший бомбардир и снайпер клуба с 21 (9+12) очком за 19 матчей плей-офф.

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Мы рекомендуем ставку на то, что ЦСКА не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.95. У Сергея Фёдорова есть преимущество своего льда и поддержка трибун. СКА оказался в неудобном положении. Москвичи навяжут свой хоккей, как это было в последней очной встрече.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2023 года

Красно-синие снова показали своё мастерство, навязав свою игру. СКА не сумел ничего противопоставить. В этой паре победы сменяются поражениями, но дома стены помогают и поддержка трибун. Плюс Сергею Фёдорову остался последний шаг к выходу в финал Кубка Гагарина, приятнее и символичнее сделать это при своих болельщиках.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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