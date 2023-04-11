«Милан» — «Наполи». Хвича обожает футбол

12 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» – «Наполи». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Милана» оценивается в 2.76. На ничью дают коэффициент 3.32.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» 12 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» – «Наполи» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» (12.04.2023)

В четвертьфинале встретятся два итальянских клуба — это редкость! В последний раз такое случалось в сезоне-2004/2005, когда «Милан» уверенно прошёл «Интер». Два года подряд итальянские команды не выходили в 1/4 финала. В текущем сезоне сразу три клуба из Италии дошли до этого этапа.

В 1/8 финала «Милан» не без труда обыграл «Тоттенхэм» (1:0 и 0:0). Теперь соперник у «россонери» куда серьёзнее, чем кризисные «шпоры», а потому даже в домашнем матче команда Стефано Пиоли не считается фаворитом.

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Дело в том, что у неё в соперниках «Наполи», который проводит очень хороший сезон. Чемпионство в Серии А неаполитанцы себе практически обеспечили. В Лиге чемпионов они выиграли семь из восьми матчей, причём все с разницей минимум в два мяча. На предыдущей стадии гости уверенно прошли «Айнтрахт», выиграв со счётом 2:0 в гостях и 3:0 дома.

Изначально фаворит этой пары выглядел совсем уж однозначно, но за последние недели вернулась интрига. Сначала травму получил лучший бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен, который в первом матче, скорее всего, не сыграет. А потом «Милан» неожиданно победил неаполитанцев на их поле со счётом 4:0 в матче Серии А.

Это было худшее выступление «Наполи» за весь сезон. У подопечных Лучано Спаллетти не получалось ничего, а соперник забил практически всё, что создал. Конечно, в чемпионате Италии у неаполитанцев очень мало мотивации, они понимают, что победа никуда не денется, и могут позволить себе расслабиться.

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Недооценивать «Наполи» не стоит, как и переоценивать «Милан». «Россонери» уже в следующем матче не смогли обыграть скромный «Эмполи». Спаллетти – отличный мотиватор, и в Лиге чемпионов его команда не позволит себе играть так же, как в чемпионате.

«Милан» пропускает мало, но в этот раз ему придётся серьёзно попотеть у своих ворот. Даже без травмированных Осимхена у «Наполи» в атаке хватает игроков, которые могут повести за собой команду.

Первый, конечно же, Хвича. Именно с ним будут связаны главные надежды неаполитанцев в этом матче. Уже сейчас болельщики практически боготворят его, а грузин отвечает им высококлассной игрой. Сравнения с Марадоной для Неаполя не пустой звук. Если Хвича в первом же сезоне приведёт команду к победам в Серии А и Лиге чемпионов, то для местных болельщиков он станет легендой.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» 12 апреля 2023 года

После паузы на матчи сборных Хвича пока ещё не забивал за «Наполи», но в этой игре моменты у него будут. Без Осимхена больше атак пойдёт именно через него, плюс исполнение пенальти. По игре в последних матчах Кварацхелия смотрелся неплохо, но ему немного не везло. Сейчас наилучший момент, чтобы снова начать забивать, да и коэффициент на его гол весьма приличный.

Ставка: Хвича Кварацхелия забьёт за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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