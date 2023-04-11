«Реал» — «Челси». Бензема не пощадит английский клуб

12 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Челси». Начало – в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех английского клуба эксперты оценили коэффициентом 4.95. Поставить на ничью можно за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси» 12 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч «Реал» – «Челси» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси» (12.04.2023)

«Челси» будет стремиться отомстить мадридскому «Реалу» за прошлогоднее поражение на той же стадии Лиги чемпионов. Тогда испанский клуб одержал драматичную победу. Вот только сейчас состояние «Челси», мягко говоря, не лучшее.

«Реал» сосредоточен на Лиге чемпионов. Команда Карло Анчелотти уверенно прошла групповой этап, а в 1/8 финала уничтожила «Ливерпуль». Победа 5:2 на выезде и прагматичные 1:0 дома. Лига чемпионов — главный турнир для «Реала», ведь в Примере догнать «Барселону» уже практически нет шансов. Вот и в выходные мадридцы потерпели поражение от «Вильярреала» (2:3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних девяти матчах у «Реала» всего четыре победы и три поражения. Правда, совсем недавно Карим Бензема и компания выдали настоящее шоу на «Камп Ноу», разгромив «Барселону» в полуфинале Кубка Короля 4:0.

А вот у «Челси» всё совсем печально. После увольнения Грэма Поттера руководство решило назначить до конца сезона Фрэнка Лэмпарда. Дебют нового-старого тренера не удался: поражение 0:1 от «Вулверхэмптона».

Таким образом, у «Челси» безвыигрышная серия из четырёх матчей, а в последних 13 играх лондонцы одержали всего три победы. В Лиге чемпионов в 1/8 финала «Челси» прошёл дортмундскую «Боруссию». Удастся ли пройти «Реал», который выиграл пять из девяти последних розыгрышей?

Стоит отметить, что «Челси» удалось выиграть только одну из семи встреч с «Реалом» за последние годы. В шести из этих семи матчей команды забивали минимум два гола.

Обе команды должны сосредоточиться на Лиге чемпионов, но у Анчелотти есть команда, пусть и не без изъянов, а вот у Лэмпарда — набор игроков, из которого команду только предстоит построить. Рискнём предположить, что обе команды смогут забить, исходя из статистики. Но победа должна остаться за «Реалом»: испанский клуб на сегодня выглядит сильнее, да и играет дома. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.50. За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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