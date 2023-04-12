Экспресс на 12 апреля с коэффициентом 13.3: одного скудетто Хвиче мало

12 апреля пройдут игры в Лиге чемпионов и шестой матч серии Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» – «Челси»

Складывается впечатление, что «Реалу» не хватает стабильности или местами мотивации. «Сливочные» могут выдать несколько ярких побед, но за ними обязательно последует неудача. В последних матчах так и получилось, после разгромов «Вальядолида» и «Барселоны» мадридцы умудрились впервые за пять лет проиграть на своём поле «Вильярреалу».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Лэмпард стартовал с унылого поражения от «Вулверхэмптона», «Челси» снова ушёл с поля без забитого мяча. На смену серии из трёх побед пришли четыре неудачных матча подряд. По игре гости снова выглядят слабо, не на уровне того же «Реала».

Оборона хозяев отнюдь не эталон, но для «Челси» даже она может стать непреодолимой преградой. Вряд ли лондонцы в Мадриде будут много думать об атаке, больше времени они проведут у своих ворот. «Реал» спокойно на классе дожмёт соперника, забив ему один-два мяча, больше вряд ли, так как «синие» тоже умеют защищаться. Хорошо смотрится ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи»

Победа над «Наполи» (4:0) в позапрошлом туре Серии А стала первой для «Милана» с начала весны. «Россонери» не смогли развить успех и уже в прошлую пятницу потеряли очки со скромным «Эмполи». Стабильности нынешнему «Милану» очень сильно не хватает, он стал крайне мало забивать и очень плохо реализует моменты. В четвертьфинал команда Пиоли прошла тоже с большим трудом, хотя в соперниках был не самый грозный «Тоттенхэм».

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Наполи» в последнее время как-то зачастил с поражениями, кроме «Милана» гости проиграли ещё и «Лацио». Оба поражения пришлись на Серию А, где неаполитанцам просто не хватает мотивации, в Лиге чемпионов у команды Лучано Спаллетти будет совершенно другой настрой. Главная проблема для гостей в том, что они остались без двух форвардов — Осимхена и Симеоне, который мог подменить нигерийца. Зато в строю остаётся Хвича, да и в целом атакующая линия у гостей очень мощная.

Несмотря на недавнее поражение от этого же соперника, «Наполи» сейчас всё равно смотрится предпочтительнее. Гости лучше как команда, они хорошо сыграны, в неплохой форме. А «Милан», такое впечатление, весь лимит голов исчерпал как раз в первой игре с «Наполи» и снова чувствует себя не лучшим образом. Предлагаем поставить на победу неаполитанцев за 2.80.

Прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА

Поражение в предыдущем матче — как удар под дых для СКА. Вести 2:0 и в итоге проиграть 3:7 в важной игре – такое кого хочешь может выбить из колеи. Неудивительно, что после матча эмоции зашкаливали и переросли в массовую драку. Роман Ротенберг говорит, что любые средства хороши, но это больше похоже на попытку сохранить лицо при плохой игре. Реализация моментов у СКА была очень слабой, а под конец матча команда, похоже, просто развалилась.

Преимущество своего льда и поддержка трибун, определённо, скажутся на игре ЦСКА. Опыт и уверенность сейчас тоже на стороне команды Сергея Фёдорова. Очень похоже на то, что СКА, как и год назад, споткнётся об москвичей. Только тогда серия затянулась до семи матчей, а сейчас всё может решиться уже в шестом. Предлагаем поставить на победу ЦСКА за 2.50.

Экспресс на матчи 12 апреля

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «Реал» — «Челси» за 1.90.

Ставка 2: победа «Наполи» в матче с «Миланом» за 2.80.

Ставка 3: победа ЦСКА в матче со СКА за 2.50.

Общий коэффициент: 1.90 Х 2.80 Х 2.50 = 13.3.

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