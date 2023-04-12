«Айлендерс» — «Монреаль». Сорокин лишит Малкина плей-офф

Если команда Ильи побеждает в этой встрече, то путёвка достанется ей, а не «Питтсбургу».

13 апреля состоится матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»— «Монреаль Канадиенс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 1.59, а успех «Канадиенс» идёт за 5.10. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»— «Монреаль Канадиенс» 13 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»— «Монреаль Канадиенс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль» (13.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 13 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 13 апреля запланированы всего три матча регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Айлендерс» и «Монреалем», которая пройдёт на льду стадиона «Ю-Би-Эс Арены» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Айлендерс» продолжают борьбу за место в плей-офф, клуб располагается на восьмой строчке Востока, набрав 91 очко в 81 встрече. Ему осталось сыграть всего один матч в регулярном чемпионате. Однако в спину дышит «Питтсбург» с 90 очками в 81 игре. Можно оставить «пингвинов» за бортом плей-офф одной победой.

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«Островитяне» накануне проиграли в гостях «Вашингтону» (2:5). Хадсон Фэшинг и Кейси Сизикас забросили по шайбе в концовке встречи. Для Ильи Сорокина это 29-е поражение при 30 победах в сезоне.

Однако недавно клуб победил «Филадельфию» (4:0), Илья оформил шестой шат-аут в сезоне, обойдя Александра Георгиева из «Колорадо» и Дарси Кемпера из «Вашингтона», у которых по пять матчей «на ноль». Илья стал первым по этому показателю в лиге, но нужно сделать последний шаг на пути к плей-офф.

«Монреаль» давно потерял шансы на Кубок Стэнли и спокойно доигрывает сезон. В последних шести играх клуб победил только «Вашингтон» (6:2). Накануне команда проиграла в гостях «Торонто» (1:7). Единственную шайбу забросил Джонатан Ковачевич.

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До этого были поражения в матчах с «Детройтом» (0:5) и «Каролиной» (0:3). Однако стоит отметить, что у клуба очень много травмированных. Это накладывает свои проблемы, но «Канадиенс» располагаются на 15-й строчке Востока с 68 очками и уже никуда с неё не сдвинутся.

Для «Айлендерс» такой соперник удобен, ведь за две очные встречи в этом сезоне клубы обменялись победами на своём льду. В Нью-Йорке хозяева обыграли соперника со счётом 2:1. В 44 очных встречах у «Монреаля» 27 побед, тогда как у «островитян» — 17. Однако хозяева на своём льду одержали 24 победы в 40 играх.

«Айлендерс» не пугает статистика очных игр, ведь есть цель попасть в плей-офф. Достаточно просто выиграть в этом матче, и задача будет решена. С вратарской линией проблем нет. Илья Сорокин очень хорошо справляется.

Соперник имеет проблемы в обороне, пропустив 298 шайб, при этом забросив всего 226. У хозяев в защите дела обстоят куда лучше — 220 пропущенных шайб. Так что преимущество «Айлендерс» очевидно в этой паре. Поражение от «Вашингтона» должно мотивировать команду. Дома будет поддержка трибун, и это последний матч регулярного чемпионата. Выложиться нужно на все 100%.

Плюс отсутствие у «Канадиенс» сразу 14 игроков из-за травм влияет на игру. Мы рекомендуем ставку на победу «Айлендерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.73. Последняя встреча в Нью-Йорке прошла с тоталом меньше 4.5 шайбы, но в решающей игре сезона можно и улучшить результативность, оборона соперника совсем не против.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль» 13 апреля 2023 года

«Монреаль» доигрывает сезон, а «Айлендерс» делают последний шаг к плей-офф. Осталась одна встреча, и нужно выложиться полностью. Гости страдают из-за ужасной обороны и вряд ли смогут что-то противопоставить. Особенно с учётом большого количества травмированных. Поэтому проверим ставку на победу «Айлендерс» через тотал больше.

Ставка: победа «Айлендерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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