«Байер» — «Юнион». Азмуну повезло с Хаби Алонсо

13 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Байер» — «Юнион». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех бельгийской команды оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Юнион» 13 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Байер» — «Юнион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Байер» — «Юнион» (13.04.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 13 апреля состоятся четыре первые встречи 1/4 финала турнира. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене «Байер» примет «Юнион». Начало — в 22:00 мск.

После смены главного тренера «Байер» изменился в лучшую сторону до неузнаваемости. Благодаря Хаби Алонсо ощутимо увеличилась как глубина, так и качество состава. Причём никаких дополнительных финансовых вложений со стороны руководства для этого не потребовалось.

Генменеджер «Кармиотиссы»: перед Кержаковым закрыты двери во все команды.

В последних 15 турах в немецкой Бундеслиге «фармацевты» потерпели всего лишь три поражения. Также они один раз сыграли вничью. Во всех остальных встречах «львы» побеждали, в том числе с лидирующей «Баварией» (2:1) и крепким франкфуртским «Айнтрахтом» (3:1).

Матч с «Айнтрахтом» интересен тем, что в нём в очередной раз забил Сердар Азмун. Нападающий на скорости подобрал мяч после выноса от одноклубника и, оббежав голкипера, отправил мяч в пустые ворота. Гол стал для иранца четвёртым в последних шести матчах в чемпионате Германии.

А ведь в первой половине сезона Азмун совсем не вписывался в команду и не радовал результативностью. Алонсо поверил в него, а также в других получавших ранее мало игрового времени футболистов. Теперь это приносит свои плоды. На предыдущей стадии Лиги Европы «львы» уверенно обыграли неуступчивый «Ференцварош» Станислава Черчесова (дважды по 2:0).

В «Рубине» опровергли слухи о переговорах с Курбаном Бердыевым.

Грядущий соперник у «Байера» отнюдь не простой. «Юнион» обладает богатой историей. В начале ХХ века он являлся одной из самых сильных и успешных команд Бельгии. Затем клуб из Брюсселя погрузился в глубочайший кризис. Скорее всего, он так и болтался бы в низших лигах, если бы не Тони Блум.

В 2018-м году известный бизнесмен и владелец английского «Брайтона» решил приобрести «Юнион» и постараться вернуть ему былое величие. Для этого Блум использовал свою компьютерную программу, которая помогла идеально с точки зрения ментальности и совместимости провести комплектацию состава.

Примечательно, что программа подобрала очень молодых игроков, которые не обладают опытом выступлений на международной арене. Также в преддверии грядущего сезона «Юнион» пережил смену главного тренера. Должность занял 41-летний Карел Герартс. Многим казалось, что совсем молодая команда не справится с давлением и провалится в еврокубках.

Однако клубу из Брюсселя удалось дойти до 1/4 финала Лиги Европы, обыграв на предыдущей стадии немецкий «Унион» (3:3 и 3:0). При этом у «Юниона» прекрасно идут дела и на внутренней арене. Сейчас он располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Отставание от лидирующего «Генка» составляет всего два очка.

Нет никаких сомнений, что подопечные Герартса навяжут «Байеру» борьбу. Вероятно, им даже удастся забить один или два мяча. С результативностью у команды из Брюсселя всё в полном порядке. В 47 матчах во всех официальных турнирах она забила целых 97 мячей, причём немалая их часть пришлась на долю сильных соперников.

С другой стороны, встреча состоится в Германии, что даёт «фармацевтам» солидное преимущество. Кроме того, у них выше уровень игроков и чемпионата. В конце концов, крайне маловероятно, что легендарный Хаби Алонсо повторит ошибки «Униона». Предлагаем проверить П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.36.

Нагорных исключил возвращение Геркуса в «Локомотив».

Стоит отметить, что совсем недавно Алонсо рассматривался «Челси» на роль главного тренера. Но руководство смутил недостаток опыта у испанского специалиста. До «Байера» ему доводилось возглавлять лишь «Реал Сосьедад Б» и молодёжную команду мадридского «Реала». У Хаби есть хороший шанс доказать, что «аристократы» ошиблись.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Юнион» 13 апреля 2023 года

«Байер» прибавил благодаря Хаби Алонсо. Команда обрела стабильность. В 14 из 19 последних матчей во всех официальных турнирах она побеждала, радуя болельщиков результативностью. Досталось даже «Баварии». На домашнем стадионе «фармацевты» наверняка обыграют «Юнион». У клуба из Брюсселя банально ниже уровень. Да, он наверняка навяжет борьбу и, скорее всего, даже забьёт, но вот избежать поражения вряд ли сумеет.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.36.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

Макаров: в чемпионате России не такие уж хорошие защитники.

Дзюба: даже Роналду и Месси не могут реализовать все моменты.

«Зенит» хочет выкупить Мантуана у «Коринтианса» за € 2-3 млн.

«Рубин» объявил об увольнении Уткульбаева с поста главного тренера.