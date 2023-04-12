«Базель» — «Ницца». Аарон Рэмси идёт к трофею

13 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Базель» — «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех швейцарцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Базель» — «Ницца» 13 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Базель» — «Ницца» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Базель» — «Ницца» (13.04.2023)

На фоне Лиги чемпионов и Лиги Европы не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге конференций. 13 апреля состоятся четыре первые встречи 1/4 финала турнира. В одной из них на стадионе «Санкт-Якоб-Парк» в Базеле померяются силами местный «Базель» и «Ницца». Начало — в 22:00 мск.

«Базель» проделал длинный путь для того, чтобы оказаться в 1/4 финала Лиги конференций. Стоит отметить, что проблемы у него начались ещё на квалификационном этапе. В первую очередь это связано с тем, что команда сильно ограничена в ресурсах. Её игрокам попросту не хватает опыта и техники.

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Кроме того, недавно «Базель» пережил смену главного тренера. Должность занял Хайко Фогель. Под руководством команда добыла лишь три победы в последних восьми турах чемпионата Швейцарии. Четыре раза она сыграла вничью. Поражение потерпела во встрече с «Янг Бойз» (0:3).

Также во главе с Фогелем «Базель» провёл четыре матча в Лиге конференций. Сначала он обыграл «Трабзонспор», а затем победил «Слован» из Братиславы. Всё бы ничего, но в обоих случаях швейцарцам очень повезло. Действующего чемпиона Турции сильно подвела реализация. Он всецело владел инициативой и нанёс целых 43 удара в двух матчах, но забил только один гол.

Со «Слованом» же «Базель» дома сыграл вничью — 2:2. В ответном матче клуб чудом победил. К 50-й минуте соперник вёл со счётом 2:0. Лишь в компенсированное ко второму тайму время швейцарцам удалось сравнять счёт. Затем они оказались удачливее в серии послематчевых пенальти.

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«Ницца» в предстоящем матче наверняка сыграет со стороны силы. Она очень здорово прибавила после увольнения Люсьена Фавра. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший капитан «орлят» Дидье Дигар. За последние 13 туров в чемпионате Франции под его руководством клуб проиграл только лидирующему «ПСЖ» (0:2).

Также «Ницца» шесть раз сыграла вничью. Во всех остальных встречах она побеждала. Ей удалось обыграть даже «Марсель» (3:1) и «Монако» (3:0). При этом стоит отметить, что результат встречи с «ПСЖ» не совсем закономерен. «Орлята» нанесли почти в два раза больше ударов, в том числе в створ.

Если бы не голкипер соперника — Джанлуиджи Доннарумма, счёт был бы совсем иным. «Ницца» чуть меньше владела мячом, но в плане командной игры она смотрелась в разы убедительнее, чем «ПСЖ». По сути, разницу сделал Лионель Месси, забивший гол и сделавший голевую передачу.

Так или иначе, сейчас «орлята» находятся в отличной форме. Пребывают в отменном тонусе и на моральном подъёме опытные ведущие игроки, в том числе Аарон Рэмси и Данте Бонфин. И с полузащитником, и с защитником «орлята» планируют продлить контракт в ближайшем будущем. Переговоры находятся на продвинутых стадиях.

Ко всему прочему постепенно Дигару удаётся развивать молодёжь. Немалая часть ничейных результатов обусловлена именно этим. Наставник не боится экспериментировать и доверять совсем юным футболистам. За счёт этого у «Ниццы» увеличилась глубина состава, а также улучшилась конкуренция за место в основе.

На предыдущей стадии Лиги конференций «орлята» уверенно обыграли «Шериф» (1:0 и 3:1). Одним из главных героев ответной встречи стал новичок «Ниццы» Теремас Моффи. Он отметился забитым мячом и голевой передачей. Думается, уверенно выиграет «Ницца» и в предстоящем матче. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.12.

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У «Базеля» на последнем отрезке сезона появились довольно неплохие результаты, но игра команды в целом вызывает большие вопросы. Да и расположение в турнирной таблице у него, мягко говоря, не очень — шестое место. По информации СМИ, руководство клуба раздумывает над тем, чтобы ещё раз произвести смену главного тренера. Должность может занять сын Карло Анчелотти — Давиде.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Базель» — «Ницца» 13 апреля 2023 года

На данном этапе «Ницца» выглядит одним из главных фаворитов Лиги конференций. Она очень сильно прибавила благодаря руководству Дигара. «Орлята» демонстрируют красивую игру и уверенно обыгрывают сильнейшие команды Лиги 1. Лишь с «ПСЖ» не повезло, но там выручал Доннарумма. У «Базеля» меньше ресурсов и ниже уровень чемпионата. Ему очень подфартило, что удалось добраться до данной стадии.

Ставка: победа «Ниццы» за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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Прогноз на матч «Байер» — «Юнион» с коэффициентом 2.50.

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