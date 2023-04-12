«Ювентус» — «Спортинг». Ещё можно спасти сезон!

13 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85, а шансы лиссабонцев оценены в 4.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг» 13 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Спортинг» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.62. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг» (13.04.2023)

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг» состоится 13 апреля в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Халил Мелер в 22:00 мск даст стартовый свисток.

Со второй половины осени «Ювентус» ощутимо прибавил. Команда выиграла в 15 из 20 последних матчей Серии А. Одна встреча завершилась ничейным результатом, а в остальных четырёх она проиграла. Если бы не 15-очковый штраф из-за финансовых махинаций с зарплатами футболистов, то туринцы располагались бы на второй строчке в турнирной таблице.

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Правда, на этом судебные тяжбы ещё не закончились. Обвинитель также настаивает на рассмотрении подозрительных партнёрских контрактов. Если суд признает «Юве» виновным и по этому факту, то команду могут лишить ещё на 15–25 очков. На этом фоне победа в Лиге Европы — единственный шанс для Массимилиано Аллегри гарантировать команде путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Аллегри заслуживает похвалы. Итальянский специалист довёл практически до совершенства игру команды вторым номером. За счёт организованной обороны и контратак с акцентом на широкий билд-ап через диагональные передачи и скоростные вылазки фланговых защитников команда добивается нужного результата.

За 29 туров туринцы пропустили 24 мяча. Только лидирующий «Наполи» и «Лацио» отличаются более монолитной обороной. Если вынести за скобки крупное поражение от «Наполи» (1:5), то команда Аллегри в надёжности защиты среди клубов топ-5 чемпионатов Старого Света будет уступать лишь «Барселоне». При этом у «Ювентуса» нет проблем с результативностью. Забито 47 мячей.

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«Спортинг» последний месяц провёл на высоком уровне. К матчу с «Ювентусом» команда Рубена Аморима подходит с 11-матчевой серией без поражений. На данном отрезке лиссабонский клуб пропустил лишь девять голов и в шести матчах сохранил ворота в безопасности. «Львы» поднялись на четвёртую строчку в таблице Примейры.

Подопечные Рубена Аморима показывают не самые впечатляющие результаты вдали от дома. «Львы» за последние 22 официальные игры на выезде одержали только 11 побед. Пять встреч завершились ничейным результатом, а в шести остальных они проиграли. Только в 6 из 22 матчей сохранили ворота на замке, но при этом лишь пять раз они покидали поле без забитого гола.

«Ювентус» превосходит соперника в опыте и классе. Команда Массимилиано Аллегри мощно действует при поддержке родных стен. Лишь в трёх домашних матчах они не смогли победить — с «Бенфикой» (1:2), «ПСЖ» (1:2) и «Монцей» (0:2). Учитывая турнирную мотивацию хозяев, мы рекомендуем присмотреться к пари на победу «Ювентуса» за 1.85.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг» 13 апреля 2023 года

Обе команды подходят к очной встрече в хорошей игровой форме. «Ювентус» на фоне судебных тяжб и вытекающих штрафов обязан сконцентрировать силы и внимание на Лиге Европы, чтобы получить путёвку в ЛЧ. Не в интересах Массимилиано Аллегри экономить силы. «Старая синьора» обязана реализовывать фактор родного поля. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Ювентуса» за 1.85.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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