«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Овечкину нужно забыть этот сезон

Он получился для «кэпс» и капитана очень неудачным. Последняя игра не скрасит общей картины.

14 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 14 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (14.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги вот-вот завершится. Интриги стало меньше, так как большая часть участников плей-офф давно определилась. 14 апреля состоятся 15 заключительных встреч. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Джерси Дэвилз».

За последние 12 матчей в регулярном чемпионате «Вашингтон» победил только «Чикаго» (6:1) и «Айлендерс» (5:2). Также он один раз проиграл в серии послематчевых буллитов и один раз уступил в овертайме. Во всех остальных играх «столичные» проиграли в основное время и много пропустили. За этот отрезок времени им забросили 51 шайбу. «Кэпиталз» спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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Играть в плей-офф клуб не будет, и сезон потерян. Можно лишь попробовать завершить его на хорошей ноте, но и это вряд ли удастся. «Вашингтон» переживает тяжёлые времена. В самом разгаре перестройка. Клуб обменял несколько ведущих игроков на молодёжь и драфт-пики. На данном этапе у «столичных» нет ни поставленной игры, ни сбалансированности состава.

Кроме того, из-за травмы пропустил три последних матча Александр Овечкин, забросивший в этом сезоне 42 шайбы в 72 встречах. Победа в матче с «Айлендерс» стала для «Кэпиталз» лишь второй за последние два сезона без россиянина. За этот отрезок времени капитан «столичных» пропустил 13 матчей. Не исключено, что не появится на льду он и в грядущей встрече.

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением, что травма Овечкина не является серьёзной. Он отметил, что, если бы команда вышла в плей-офф или боролась за это, россиянин бы играл. Эль-Башир подчеркнул, что год выдался на редкость тяжёлым для нападающего с точки зрения травм. Также он выразил надежду, что этот год — исключение, а не признак того, что тело Александра начинает сдавать.

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«Нью-Джерси» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. В отличие от «Вашингтона», у него мотивации предостаточно. Клуб борется за первое место в Столичном дивизионе с «Каролиной». Отставание от «Харрикейнз» составляет всего лишь одно очко. При этом у конкурента последняя встреча будет с раздухарившейся «Флоридой».

За последние девять встреч «Дэвилз» проиграли только «Айлендерс» (1:5) и лидирующему «Бостону» (1:2). Во всех остальных играх они побеждали в основное время, порадовав качественным хоккеем и результативностью.

За этот отрезок времени подопечные Линди Раффа забросили 35 шайб. В 13 (4+9) из них принял непосредственное участие молодой талант Джек Хьюз. Отметившись заброшенной шайбой в последнем матче с «Баффало» (6:2), американец установил клубный рекорд по количеству набранных очков в одной регулярке. Сейчас на его счету 97 (43+54) таковых.

Примечательно, что совсем недавно «Нью-Джерси» подписал контракт с младшим братом Джека Хьюза — Люком. Защитник дебютировал в последнем матче с «Баффало». Полезными действиями он не отметился, но всё ещё впереди. При таком раскладе напрашивается П2 + ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 2.25.

Судя по всему, Александр Овечкин уже начал подготовку к следующему сезону. В этом, по сути, ловить уже нечего. «Дэвилз» забросили за 81 матч целых 286 шайб. Несмотря на то что предстоящая встреча состоится в Вашингтоне, в их результативную победу верится без какого-либо труда.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 14 апреля 2023 года

«Вашингтон» уступил в основное время в 8 из 12 последних матчей в НХЛ. И пропустил он за этот период времени очень много шайб. Стимула у «столичных» уже давно нет. А вот у «Нью-Джерси» мотивации предостаточно ввиду борьбы за первое место в дивизионе с «Каролиной». У него отличные результаты на последней дистанции. В отменной форме пребывают лидеры «Дэвилз», в том числе Джек Хьюз. Сдаётся, в предстоящей игре гости одержат результативную победу.

Ставка: победа «Нью-Джерси» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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