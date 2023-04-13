«Шальке» — «Герта». Сандро Шварц идёт ко дну

14 апреля состоится матч Бундеслиги «Шальке» — «Герта». Начало – в 21:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «кобальтовых» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех берлинского клуба эксперты оценили коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Шальке» — «Герта» 14 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч Бундеслиги «Шальке» — «Герта» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» — «Герта» (14.04.2023)

Первый матч очередного тура немецкой Бундеслиги состоится в пятницу, 14 апреля. «Шальке» встретится с берлинской «Гертой». Хозяева поля замыкают турнирную таблицу, набрав 21 очко, а гости находятся на одно место выше них с 22 очками.

«Шальке» в прошлом туре уступил «Хоффенхайму» 0:2 и продлил свою безвыигрышную серию до четырёх матчей. Команда сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» и «Аугсбургом», а также уступила «Байеру». У «Шальке» только 2 победы в последних 13 матчах во всех турнирах.

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При этом в последнее время «Шальке» не так и плох на своём поле. Команда не проиграла в четырёх из пяти последних домашних матчей в Бундеслиге. Правда, и выиграла всего один. В последних трёх матчах «Шальке» на своём поле проходила ставка на ТБ 2.5 гола.

«Герта» в прошлом туре проиграла дома «Лейпцигу» 0:1. У команды Сандро Шварца тоже мало поводов для радости: пять игр без побед. А если посмотреть на выездные игры, то здесь и вовсе 10 матчей без успехов. Две ничьих и восемь поражений, всего 2 очка из 30 возможных. И в каждой из этих игр «Герта» пропускала. Сандро Шварц пока сохраняет свой пост, но скорее от безысходности. В клубе полный раздрай. Если «Герта» сохранит место в Бундеслиге, то это можно будет назвать подвигом.

Это очень важная игра для расстановки сил в подвале турнирной таблицы Бундеслиги. Выигрывать нужно и тем, и другим, но «Шальке» всё-таки играет на своём поле. Да и последние домашние результаты гельзенкирхенцев говорят о том, что они будут ближе к победе. Поставим на победу «Шальке» с условием, что обе команды забьют. И те, и другие не могут похвастаться надёжной обороной. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 4.50. За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Шальке» и обе забьют за 4.50.

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