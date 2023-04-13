«Райо Вальекано» — «Осасуна». Борьбы много, футбола мало

14 апреля состоится матч Примеры «Райо Вальекано» — «Осасуна». Начало – в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «Райо Вальекано» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех клуба из Памплоны эксперты оценили коэффициентом 3.85. Поставить на ничью можно за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Осасуна» 14 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч Примеры «Райо Вальекано» — «Осасуна» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Осасуна» (14.04.2023)

Испания - Примера. 29-й тур 14 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Райо Вальекано Мадрид Не начался Осасуна Памплона Кто победит в основное время? П1 X П2

В пятницу стартует 29-й тур Примеры. В его первом матче «Райо Вальекано» примет «Осасуну». В турнирной таблице Ла Лиги команды разделяет всего одно очко: памплонцы идут восьмыми, «Райо» — девятыми. Командам не грозит вылет, но и те, и другие мечтают подняться повыше.

«Райо Вальекано» не в лучшей форме. Команда не может выиграть уже восемь матчей: пять ничьих и три поражения. В последнем туре клуб уступил мадридскому «Атлетико» 1:2. Конечно, эта серия без побед ударила по мечтам «Райо» попасть в еврокубки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С октября по февраль «Райо Вальекано» одержал 8 побед в 13 матчах во всех турнирах, но после этого они набрали всего 5 очков из 24 возможных.

«Осасуна» в прошлом туре завершила свою безвыигрышную серию, одержав столь необходимую для себя победу над аутсайдером — «Эльче» (2:1). До этого матча памплонцы не могли победить в пяти играх подряд. При этом команда очень хороша в обороне: всего 28 пропущенных мячей. Только команды, занимающие пять верхних строчек в турнирной таблице, пропустили меньше.

«Осасуна» не только закрепилась на восьмом месте в таблице Ла Лиги, но и вышла в финал Кубка Короля. Памплонцы поборются за трофей с мадридским «Реалом».

«Осасуна» выиграла четыре из последних пяти матчей с «Райо Вальекано», ещё одна встреча завершилась ничьей. Кроме того, «Райо» удалось выиграть только 4 из 17 предыдущих встреч с «Осасуной».

«Райо» сейчас играет слабо, а «Осасуна» сама по себе — не самая интересная команда. Скорее всего, в этом матче будет много борьбы, а вот острыми моментами команды нас не порадуют. Поставим на счёт 0:0. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 6.50. За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья 0:0 за 6.50.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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