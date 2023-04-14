«Наполи» — «Верона». Кварацхелия приуныл

Хвича молчит на протяжении четырёх встреч, включая сборные, а ещё расстроился из-за поражения от «Милана». Чем он ответит?

15 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Верона». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех клуба из Вероны оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Верона» 15 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Верона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Верона» (15.04.2023)

Италия - Серия А. 30-й тур 15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Верона Верона Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В ожидании ответных встреч обратим внимание на внутренние арены. В итальянской Серии А на 15 апреля запланированы три игры 30-го тура. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами «Наполи» и «Верона».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» на выезде проиграл «Милану» — 0:1. Встреча проходила на равных скоростях. Обе команды создали довольно много потенциально голевых моментов. Тем не менее действующий чемпион Италии оказался успешнее в плане завершения.

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Один из самых опасных моментов «партенопейцев» упустил Хвича Кварацхелия. Бывший игрок «Рубина» мог забить уже на первой минуте матча. Миланцы в суматохе выбили мяч прямо ему в ноги. Последовал удар, но угол был слишком острым, плюс защитники «россонери» быстро осознали свою ошибку и закрыли створ ворот. Мяч попал прямо в них.

Стоит отметить, что Кварацхелия сразу после замены на 81-й минуте матча отправился в подтрибунное помещение. Он остался недоволен собственной игрой. Связка грузина с Виктором Осимхеном стала одной из самых грозных не только в Италии, но и во всём мире. На двоих они забили целых 39 мячей во всех официальных турнирах.

Пожалуй, именно нигерийского нападающего «Наполи» не хватило для того, чтобы зацепиться за более удачный результат в матче с «Миланом». Он и Джованни Симеоне не смогли принять участия во встрече из-за травм. Сообщается, что лучший бомбардир партенопейцев занимается по индивидуальной программе. Вероятнее всего, он будет доступен к ответному матчу с «россонери».

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«Верона» является достаточно лёгким и удобным соперником для «Наполи». На данный момент она располагается в зоне вылета — на 18-й строчке. Отставание от идущей на 17-м месте «Специи» составляет четыре очка. Положение не из лучших, но шансы избежать понижение в дивизионе у «мастифов» есть.

Относительно недавно жёлто-синие произвели смену главного тренера. Должность занял опытный Марко Цаффарони. Его назначение оживило команду. В последних 11 турах в Серии А она потерпела только четыре поражения. Уступила «Роме» (0:1), «Фиорентине» (0:3), «Сампдории» (1:3) и «Ювентусу» (0:1). Победы они одержали в матчах с «Салернитаной» (1:0) и «Сассуоло» (2:1). Последняя встреча наиболее интересна. Её главным героем стал нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий за «Верону» на правах аренды.

Аргентинец подловил вратаря соперника на грубой ошибке в компенсированное ко второму тайму время и в одно касание почти с центра поля отправил мяч прямиком в пустые ворота. Понятное дело, не обошлось без удачи. «Сассуоло» доминировал на протяжении всей игры. Он показал более привлекательный футбол.

Отдельной похвалы заслуживает голкипер «Вероны» Лоренцо Монтипо. Он совершил пять сейвов. Кстати, благодаря стараниям Цаффарони у «мастифов» стала крепче защита. Если раньше они стабильно пропускали в среднем по два мяча за игру, то за последние 13 туров в Серии А они лишь два раза пропустили больше одного гола. У Монтипо стало чуть меньше работы.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.03. «Наполи» ослаблен потерей сразу двух центральных нападающих. Кроме того, совсем скоро ему предстоит встретиться с «Миланом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для того чтобы взять реванш, необходимо запастись энергией.

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Большого количества голов не ждём, но и в победе подопечных Лучано Спаллетти не сомневаемся. По качеству командной игры они в разы сильнее «мастифов». В конце концов, сейчас «партенопейцы» возглавляют турнирную таблицу Серии А. В 29 турах они уступили только три раза и дважды сыграли вничью.

К тому же неизвестно, в каком настроении будет Хвича, который не смог повлиять на результат последней встречи и не набирает очков в четырёх встречах кряду, включая сборные. Замена в игре с «Миланом» вряд ли пришлась ему по душе.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Верона» 15 апреля 2023 года

Предстоящая встреча вряд ли получится результативной. У «Наполи» имеется причина поберечь силы. Да и у «Вероны» после смены главного тренера заметно улучшились результаты. В то же время неаполитанцы выглядят явными фаворитами. Во-первых, матч состоится на их домашнем стадионе. Во-вторых, у них сильнее состав и намного лучше результаты на дистанции. Вероятнее всего, они попросту выиграют на классе. Особенно мотивирован будет Хвича.

Ставка: победа «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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