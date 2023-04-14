«Челси» — «Брайтон». Лэмпард в тупике

Проблемы лондонцев не решить на короткой дистанции. Даже легенда клуба не справляется.

15 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «чаек» оценён экспертами тоже в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Брайтон» 15 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Брайтон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах также с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Брайтон» (15.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 15 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Челси Лондон Не начался Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. В АПЛ на 15 апреля запланировано семь встреч 31-го тура. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Брайтон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Совсем недавно руководство «Челси» отправило в отставку Грэма Поттера. Исполняющим обязанности главного тренера стал Фрэнк Лэмпард, ранее уже возглавлявший команду. Англичанин должен будет покинуть «аристократов» в случае, если найдётся подходящий наставник на постоянной основе.

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По некоторой информации, одним из фаворитов является Жозе Моуринью. Сообщается, что португальский специалист готов покинуть «Рому», если поступят предложения от нескольких команд, среди которых называются «Челси» и «ПСЖ». Под руководством же Лэмпарда «аристократы» пока только проигрывают.

Сначала «синие» уступили «Вулверхэмптону» (0:1) в АПЛ, а затем проиграли мадридскому «Реалу» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Пока что спрашивать с Лэмпарда нет смысла. Перед тренером стоит огромное количество проблем, в частности с сыгранностью и завершением.

В последних 15 турах в АПЛ «аристократы» забили лишь 10 мячей, пропустили 14 и одержали лишь три победы. Также они шесть раз сыграли вничью. Все остальные встречи проиграли, в том числе замыкающему турнирную таблицу «Саутгемптону» (0:1).

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«Брайтон» намного сбалансированнее, чем «Челси». Он располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Отставание от идущей на шестой строчке «Астон Виллы» составляет всего одно очко. При этом у подопечных Роберто Де Дзерби есть целых два матча в запасе.

Благодаря итальянскому специалисту «Брайтон» ничуть не сбавил после ухода Грэма Поттера в «Челси». Даже больше — после перехода одного из лидеров, Леандро Троссарда, в «Арсенал» он сохранил завидную стабильность. В последних 12 турах в АПЛ клуб потерпел всего лишь два поражения. Уступил «Фулхэму» (0:1) и «Тоттенхэму» (1:2).

Вничью «чайки» сыграли с «Лестером» (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1), «Лидсом» (2:2) и «Брентфордом» (3:3). Не последнюю роль в столь впечатляющих успехах сыграл 24-летний полузащитник Алексис Мак Аллистер. Он пребывает в отменной форме.

Любопытно, что молодым аргентинцем активно интересуются «Челси» и «Ливерпуль». Лондонская команда намерена воссоздать связку Мак Аллистера с Энцо Фернандесом. Хавбеки играли вместе на победном для Аргентины чемпионате мира в Катаре.

Впрочем, как показывает практика, «чайки» не зависимы от отдельно взятых игроков и даже наставника. Они стремительно прогрессируют. Благоприятствует этому разработанная владельцем «Брайтоном» Тони Блумом компьютерная программа, которая подбирает идеальных с точки зрения совместимости в одной команде игроков и тренерский штаб.

Думается, в предстоящем матче «чайки» победят. Поставить на них можно с коэффициентом 2.70. Совсем скоро «аристократам» предстоит встретиться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Маловероятно, что они выложатся на все 100% в матче с «Брайтоном».

Кризис «синих» и не думает заканчиваться. Фрэнк Лэмпард довольно сильный мотиватор, но, помимо проблем с настроем, у «аристократов» множество других недочётов. И есть подозрения, что англичанину в ближайшем будущем не удастся их решить. Возможно, справится с этим Жозе Моуринью.

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Опытному португальскому специалисту наверняка под силу навести в «Челси» порядок. Не исключено, что при нём с лучшей стороны проявит себя Михаил Мудрик. Пока что дорогостоящий украинец полностью проваливается. В 10 матчах в составе «синих» он отметился лишь одной результативной передачей.

Прогноз и ставки на матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Брайтон» 15 апреля 2023 года

«Челси» выглядит беспомощно. Единственное, что у него есть — звёздный состав, который демонстрирует посредственную игру. Да, «аристократы» создают моменты за счёт индивидуального мастерства, но плодов это не приносит, в частности из-за проблем с завершением. В победу стабильного «Брайтона» верится намного больше. Все механизмы у «чаек» работают в штатном режиме даже без важного игрока.

Ставка: победа «Брайтона» за коэффициент 2.70.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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Прогноз на матч «Наполи» — «Верона» с коэффициентом 3.70.

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Прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак» с коэффициентом 6.60.