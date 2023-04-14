«Омские Ястребы» — «Чайка», первый матч. В Кубке Харламова тоже весело!

Сдержанное обещание на камеру забить, неожиданный финал двух команд с Востока и не только. Дальше — больше!

15 апреля состоится первый матч финала Кубка Харламова «Омские Ястребы» — «Чайка». Начало встречи — в 10:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.96, а успех нижегородцев оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Харламова «Омские Ястребы» — «Чайка» 15 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч МХЛ «Омские Ястребы» — «Чайка» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 11.0.

Анализ и прогноз на матч Кубка Харламова «Омские Ястребы» — «Чайка» (15.04.2023)

В МХЛ 15 апреля всё внимание будет уделено первому матчу финала Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и нижегородской «Чайкой», который пройдёт в Омске. Первое вбрасывание состоится в 10:00 мск.

Впервые с 2010 года в МХЛ пройдёт финал команд из Восточной конференции. В предыдущем розыгрыше состоялся финал двух клубов из Запада.

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В этом году омичи обыграли «СКА-1946», действующего чемпиона, со счётом 3-1 в серии 1/2 финала. Примечательно, что все четыре встречи были близкими. Одна закончилась с разницей в один гол в основное время, а три остальные в овертайме. «Омские Ястребы» действовали организованно в обороне.

Опыт прошлого года помог омичам стать сильнее. Омичи на бумаге идут фаворитами в серии с «Чайкой». Главным бомбардиром клуба является Глеб Трикозов с 11 очками в 11 играх. Главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб называет его прирождённым бомбардиром. Плюс по четыре шайбы забросили Вячеслав Малов, Илья Рейнгардт и Никита Холодилин.

У нижегородцев в этом году, помимо отменной работы Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо», не отставала и молодёжь. Это говорит о том, что это не разовый всплеск, а системная работа. «Чайка» в полуфинале без особых проблем обыграла «Локо» за три встречи — 3-0 в серии. Интересно, что за весь плей-офф команда ни разу не проиграла в основное время.

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Особенно выделяется голкипер Лоренс Зинаддин, которого Игорь Ларионов прозвал Зиданом, а также форвард Василий Атанасов, который пообещал забить «Локо» на камеру после второго периода второго матча и своё слово сдержал. Возглавляет гонку бомбардиров Кубка Харламова Артём Мисников — 15 очков. Интересно, что 12 из них — это результативные передачи.

В этом регулярном чемпионате соперники встретились четыре раза, и омичи выиграли в трёх. Дважды «Омские Ястребы» победили в Нижнем Новгороде (2:1 и 3:2). Дома клуб выиграл с разгромным счётом — 5:2. Всё это говорит о явном преимуществе команды над соперником перед финальной серией. Плюс омичи являются лучшей командой Кубка Харламова по реализации большинства — 36,4%. Нижегородцы немного отстают — 29,4%.

Соперники друг друга стоят. Выделить фаворита трудно, но серия начнётся в Омске, а значит, у хозяев есть преимущество. Родные стены и поддержка трибун помогают. Дома «Омские Ястребы» выиграли в пяти из шести встреч. Поэтому проверим ставку на их победу и добавим тотал больше 4.5 шайбы за 2.47.

Команды впервые встретятся в плей-офф, но пока очные встречи заканчивались в основное время. Думается, тенденцию продолжат. Серия обещает быть очень интересной, обилия моментов и борьбы будет достаточно. Однако чаша весов на стороне хозяев, пусть соперники и схожи, но резервов и опыта у них больше. Поэтому проверим ставку на них через тотал больше. Забивать есть кому.

Прогноз и ставки на матч МХЛ «Омские Ястребы» — «Чайка» 15 апреля 2023 года

По силе соперники схожи, но у омичей опыт и отменные резервы, плюс состав в отличной форме. Нижегородцы стараются не отставать, но первый матч будет в Омске, где поддержка трибун на высоком уровне. Плюс в этом сезоне у омичей преимущество над соперником в очных встречах. С результативностью проблем быть не должно, ведь в составах есть кому забивать. Поэтому проверим победу «ястребов» через тотал больше.

Ставка: победа «Омских ястребов» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.47.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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