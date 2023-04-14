«Бавария» — «Хоффенхайм». Скажется конфликт Мане и Зане?

В клубе из Мюнхена царит нерадушная атмосфера, особенно после драки важных игроков и поражения «Ман Сити». Это повлияет на результат.

15 апреля 2023 года состоится матч 28-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.22. Шансы «Кадиса» оценены в 11.0. Заключить пари на ничью предлагается за 7.50.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» 15 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Бавария» — «Хоффенхайм» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.90. Ставки на то, что мюнхенцы победят со счётом 3:1, принимаются за 10.0 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм» (15.04.2023)

Германия - Бундеслига. 28-й тур 15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Бавария Мюнхен Не начался Хоффенхайм Зинсхайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Бундеслига возвращается, а значит, нас ждёт много интересных матчей. В субботу на «Альянц-Арене» «Хоффенхайм» встретится с «Баварией» Томаса Тухеля в важном матче.

«Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги и в этом сезоне выступает не лучшим образом. На прошлой неделе команда на выезде обыграла «Шальке» со счётом 2:0, и ей придётся приложить немало усилий, чтобы добиться такого же результата в этой встрече.

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«Бавария» находится на вершине турнирной таблицы. В последней встрече мюнхенцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:3. Все мысли команды могут быть связаны именно с ответной игрой в Лиге чемпионов. Возможно, что это повод провести ротацию в составе.

Мюнхенская «Бавария» всегда хорошо играла с «Хоффенхаймом», победив в 21 из 31 очной встречи, в то время как соперник одержал четыре победы. Из 14 домашних матчей с сине-белыми в Бундеслиге мюнхенцы проиграли только в одном, но в 2019 году.

Томас Тухель может стать первым тренером со времен Нико Ковача, который выиграл первые три матча Бундеслиги, возглавив «Баварию». «Хоффенхайм» победил в трёх последних матчах Бундеслиги. Столько же побед было в 20 матчах перед этой серией.

«Бавария» отстранила и оштрафовала Мане из-за драки.

На этой неделе «Бавария» неудачно сыграла с «Ман Сити», и ей придётся поработать на нескольких фронтах. Мюнхенцы, к сожалению, часто допускали ошибки. Вылет из Кубка Германии после поражения «Фрайбургу», также не так давно клуб уступил «Байеру» — 1:2, резкая смена тренера. Добавим к этому то, что «Бавария» проиграла «горожанам».

Однако это ещё не всё, потому что после поражения в Лиге чемпионов произошёл конфликт. Ещё на поле Садио Мане и Лерой Зане начали выяснять отношения, а в раздевалке вступили в драку, их пришлось разнимать. В итоге сенегалец разбил губу своему одноклубнику и был отстранён от встречи с «Хоффенхаймом». Как скажется такая обстановка на игре?

Думается, есть смысл поставить на то, что гости не проиграют. Букмекерская контора «Фонбет» даёт коэффициент на это событие 4.40. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Мысли об ответной игре с «Ман Сити» и скандал внутри клуба скажутся на результате.

Прогноз: «Хоффенхайм» не проиграет за 4.40.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

Прогноз на матч «Наполи» — «Верона» с коэффициентом 3.70.

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