Макс Холлоуэй — Арнольд Аллен. Это же не Волкановски

Благословенный не мог победить австралийца в трёх поединках, но всех остальных соперников проходил. Этот не исключение.

В ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, главным событием которого станет поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом. Начало не ранее 6:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Макс Холлоуэй — Арнольд Аллен 16 апреля 2023 года

Эксперты считают фаворитом американца и предлагают поставить на его победу за 1.57. Шансы англичанина оценены в 2.47. Вероятность ничьей – 47.0. Эксперты считают, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимаются с коэффициентом 1.25. Тотал меньше 2.5 раунда идёт за 3.75 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на бой UFC Макс Холлоуэй — Арнольд Аллен (16.04.2023)

Если кто-то из бойцов и может чувствовать себя обиженным обращением со стороны UFC, то это, скорее всего, Арнольд Аллен.

Британский претендент на титул чемпиона в полусреднем весе имеет замечательную серию из десяти побед, начиная с дебюта в 2015 году. На его счету победы над Келвином Каттаром, Дэном Хукером, Гилбертом Мелендесом и Содиком Юсуффом.

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Несмотря на это, промоушен обделил его вниманием, отдав предпочтение Джошу Эмметту в недавнем поединке за временный титул. Но теперь Арнольд получил в соперники, возможно, самого жёсткого бойца в дивизионе, не считая чемпиона Александра Волкановски.

Макс Холлоуэй трижды проиграл Волкановски. Но он прошёл всех остальных бойцов своего дивизиона, с которыми сталкивался с 2014 года.

У Благословенного есть победы в боях с Яиром Родригесом, Келвином Каттаром, Фрэнки Эдгаром, Брайаном Ортегой и Жозе Альдо. Он также обладает одной из лучших ударных техник во всём UFC. Макс способен выбрасывать комбинации в большом количестве.

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Добавим сюда безжалостный инстинкт убийцы и получим уникального бойца. Если бы не Волкановски, он, возможно, до сих пор был бы чемпионом.

Сможет ли Всемогущий победить его? По крайней мере, на бумаге это кажется почти невыполнимой задачей.

У Аллена есть отличное оружие. Он тренируется у Фираса Захаби, и поэтому у него отличная ударная техника в сочетании с мощным джебом. Он также является недооценённым борцом, а в партере он хорошо проводит сабмишены.

По сути, если не считать отсутствия нокаутов на протяжении многих лет, Арнольд кажется идеальным спортсменом. Однако в этом поединке у него будут проблемы.

Холлоуэй имеет преимущество в ударной технике, даже несмотря на то, что Аллен бьёт очень сильно. Единственным фактором может стать износ, который Холлоуэй получил за эти годы. Да, Максу ещё только 31 год, но он уже более десяти лет в UFC и участвовал в 26 боях. Он также провёл весогонку для этого поединка.

Если он вдруг потерял свои лучшие качества, то у Аллена определённо есть навыки, чтобы воспользоваться этим и победить. Тем не менее разумным выбором здесь будет победа Холлоуэя решением судей за коэффициент 2.65 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз: победа Холлоуэя по очкам за 2.65.

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