«Монако» — «Лорьян». Головин прибавит ещё

Тренер монегасков в последнем матче отметил, что второй мяч пропустили из-за того, что он вовремя не поменял уставшего Александра.

16 апреля состоится матч 31-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лорьян». Начало игры — в 18:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42, а шансы команды из Лорьяна оценены в 6.90. Заключить пари на ничью предлагается за 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лорьян» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Лорьян» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.65. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Лорьян» (16.04.2023)

Франция - Лига 1. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 18:05 МСК Монако Монако Не начался Лорьян Лорьян Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 31-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лорьян» состоится 16 апреля в городе Фонвьей на стадионе «Луи II». Бастьен Дешепи в 18:05 мск даст стартовый свисток.

После перерыва на ЧМ-2022 «Монако» заметно активизировался и выдал 11-матчевую беспроигрышную серию в основное время. Однако поражение в серии пенальти в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» выбило подопечных Клемана из колеи. Они долго не могли прийти в себя и в итоге уступили «Ницце» (0:3) и «Реймсу» (0:1), а также сыграли вничью с «Труа» (2:2).

Сёмин назвал трёх главных талантов чемпионата России по футболу.

Спадом монегасков воспользовались конкуренты, потеснив их на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет лишь три очка. Впрочем, красно-белые вполне могут замахнуться на чемпионство. С точки зрения неоднозначных результатов парижан после возобновления сезона и небольшого разрыва от лидера. До «ПСЖ» не хватает 11 очков.

С переходом на схему 4-4-2 красно-белые стали эффективнее использовать всю ширину поля и ощутимо прибавили в комбинационной игре. До Виссама Бен-Йеддера чаще стали поступать передачи, и он редко подводил в решающий момент.

32-летний французский нападающий в последних 15 матчах Лиги 1 забил 11 голов и отдал две результативные передачи, то есть принял непосредственное участие в каждом третьем результативном действии команды, а Александр Головин забил три мяча и записал на свой счёт четыре ассиста – второй показатель по системе «гол+пас» на этом отрезке.

Мостовой: я хочу заниматься футболом, но мне не дают.

На фоне игрового прогресса российского полузащитника его трансферная стоимость выросла до € 25 млн. Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычёв считает, что Головин перерос уровень «Монако» и ему пора пробоваться в топ-чемпионате, которым, по его мнению, не является Лига 1.

Монегаски после перерыва на ЧМ-2022 не слишком заботятся о безопасности собственных ворот. Команда Филиппа Клемана лишь в 3 из 15 встреч сохранила ворота на замке и пропустила 21 мяч.

«Лорьян» не отличается стабильностью, чередуя редкие победы с затяжными безвыигрышными сериями. За 20 матчей Лиги 1 «мерлузовые» победили лишь четыре раза. Восемь встреч завершились ничейным результатом, а в остальных десяти они проиграли.

За восемь игр до конца сезона «Лорьян» расположился ровно на экваторе турнирной таблицы. Подопечные Режиса Ле Бриса гораздо ближе к зоне еврокубков, чем к зоне вылета. Учитывая не самый сложный календарь на финишной прямой, у команды есть все шансы завоевать пропуск в один из еврокубков.

«Лорьян» очень хорош в защите. Он находится в числе лидеров по количественным показателям заблокированных ударов по воротам и выполненных отборов мяча. Эшелонированная оборона «мерлузовых» в текущем розыгрыше Лиги 1 лишь четыре раза дала серьёзный сбой — соперники забили более двух мячей.

Команда Филиппа Клемана оправилась после шока. Атака действует выше всех похвал, но по-прежнему подводит оборона. Найти брешь в защите «Лорьяна» задача несложная. Лишь в восьми матчах подопечные Режиса Ле Бриса сохранили ворота в безопасности. Возможной проблемой для «Монако» станет удержание счёта, учитывая эпизодические провалы в обороне. Предлагаем присмотреться к пари на победу «Монако» через тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

Орлов: любой хороший российский футболист пригодится «Зениту».

В последнем матче с «Ниццей» тренер «Монако» остался недоволен результатом. Он объяснил пропущенный на 79-й минуте гол, который привёл к ничьей. Команда пропустила буквально за пару минут до замены Головина. По словам Клемана, Александр должен был прессинговать в том моменте, но он устал. Наставник пожалел, что не заменил его раньше.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Лорьян» 16 апреля 2023 года

Вторая атака Лиги 1 вновь демонстрирует соответствующий статусу уровень игры. Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер — лучшие футболисты команды по системе «гол+пас» за последние 15 матчей чемпионата Франции. Монегаски стремятся вернуть утраченные позиции в турнирной таблице. При поддержке трибун они будут активнее идти вперёд. Отсюда ставка на победу хозяев через тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

Талалаев будет зарабатывать в «Химках» два миллиона рублей в месяц.

Прогноз на матч «Рома» — «Удинезе» с коэффициентом 2.85.

«Бавария» оштрафовала Мане на € 500 тыс. за драку с Зане.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив» с коэффициентом 3.05.