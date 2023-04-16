«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс». Кевин Дюрант будет блистать

17 апреля 2023 года состоится матч 1/8 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «Санз» можно с коэффициентом 1.32. Шансы «Клипперс» оценены в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» 17 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» получится результативной: тотал больше 225.5 очка котируется за 1.84, а тотал меньше 225.5 очка оценён аналитиками в 1.99. Ставки на то, что основное время закончится вничью, принимаются за 17.0 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч НБА «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» (17.04.2023)

Предстоящий матч первого раунда плей-офф в Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз» уже представляет собой сложную задачу для гостей. К сожалению, «парусникам» придётся начать серию без участия одного из своих ключевых игроков — Пола Джорджа, из-за травмы колена.

Эта потеря ставит «Клипперс» в невыгодное положение перед игрой с «Финиксом», который может похвастаться грозным составом, включающим Кевина Дюранта, Девина Букера и Криса Пола. Несмотря на эту проблему, «Лос-Анджелес» придётся полагаться на своих оставшихся игроков, которые смогут заполнить пустоту, образовавшуюся после отсутствия Джорджа.

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«Клипперс» не чужды травмы во время плей-офф. Фактически они испытали это на собственном опыте, когда Кавай Леонард получил разрыв крестообразной связки во время плей-офф 2021 года, что в конечном итоге привело к выходу «Санз» в финал НБА.

Теперь, с Кевином Дюрантом в составе, «Финикс» зарекомендовал себя как один из главных претендентов на победу в этом сезоне. Это отражают и результаты «Санз», которые выиграли все восемь матчей, в которых принимал участие Дюрант, что свидетельствует о его влиянии на команду. «Клипперс», несомненно, придётся выложиться по полной, если они надеются одержать победу в этой сложной серии.

Перед «Лос-Анджелесом» стоит сложная задача компенсировать то количество очков, которое приносит команде Пол Джордж, набирающий в среднем 23,8 очка за игру. Это особенно актуально, учитывая впечатляющие оборонительные показатели «Финикс Санз», которые занимают седьмое место по эффективности защиты и шестое по количеству набранных очков за игру, пропуская в среднем всего 111,6 очка за игру.

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В течение регулярного сезона «Санз» в четырёх матчах с «Клипперс» набирали в среднем всего 106,3 очка, поэтому становится ясно, что «Лос-Анджелесу» необходимо найти способ эффективно набирать очки в матчах с «Финиксом», если они надеются пройти в следующий раунд плей-офф. Для этого потребуются совместные усилия оставшихся игроков «парусников». Но смогут ли они?

«Санз», которые могут похвастаться сильным составом, представляют собой серьёзную проблему для любого соперника, не говоря уже о тех, кто лишён такого важного баскетболиста, как Пол Джордж. «Клипперс» придётся что-то придумывать, чтобы повысить эффективность защиты и замедлить атаку «Финикса». Это будет непростая задача, но «Лос-Анджелес Клипперс» известны своей стойкостью, и они, несомненно, выложатся по полной в этом важном матче.

Если судить по последним встречам, то первая игра этой серии будет очень результативной. Обе команды хорошо отдохнули и готовы к борьбе, а такие звёздные игроки, как Кевин Дюрант и Кавай Леонард, проведут на площадке огромное количество минут, поскольку они повлияют на результат встречи.

Кроме того, оба нападающих входят в десятку лучших по проценту трёхочковых бросков, что в очередной раз указывает на результативность встречи. Мы предлагаем взять тотал больше 226.5 очка в этом матче, который порадует болельщиков баскетбола. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает на это событие коэффициент 1.90. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 226.5 очка за 1.90.

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