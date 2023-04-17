Что такое валидаторы местоположения и почему их используют букмекеры

Всё больше приложений американских компаний для ставок на спорт требуют дополнительной установки валидаторов местоположения, чтобы сократить мошенничество с VPN. Технологию используют для обеспечения соблюдения законов США о ставках. На сайте пользователи найдут информацию о программном обеспечении российских букмекерских контор, которое не запрашивает местоположение пользователя.
Что такое гео-валидатор и зачем он нужен игрокам, делающим ставки на спорт
Гео-валидатор – программное обеспечение для подтверждения физического местонахождения клиента букмекерской конторы.
Необходимость в программах-валидаторах связана с особенностями законодательства США. В некоторых штатах разрешены ставки на спорт, в то время как в других штатах правительство ещё не решило легализовать азартный бизнес. Многие игроки используют VPN, чтобы скрыть своё реальное местонахождение для беспрепятственной игры в онлайн-букмекерской конторе.
В законодательстве США использование VPN для игры в БК из штата, в котором запрещены ставки, приравнено к федеральному преступлению как для игрока, так и для букмекерской конторы.
Гео-валидатор использует GPS и скорость, чтобы вычислить, использует ли игрок VPN, и отправляет информацию в букмекерскую контору, чтобы сообщить о вероятном мошенничестве с местоположением для размещения ставок.
Ответственность за использование VPN для подмены местоположения
В 2023 году нет доступной статистики использования VPN для подмены местоположения, чтобы делать ставки в штатах, которые легализовали пари на спорт. Тем не менее пользователю букмекера стоит помнить о том, что это незаконно в США.
Маловероятно, что игрока привлекут к ответственности за использование VPN, поскольку букмекеры вычисляют нарушителей, но не сообщают в полицию, что замешаны в незаконных ставках.
Если букмекерская контора уличит пользователя в незаконных ставках, служба безопасности аннулирует средства на счёте и заблокирует учетную запись нарушителя.
Соблюдение закона и неиспользование запрещённых методов обхода ограничений – единственный способ гарантировать сохранность средств на счёте в букмекерской конторе.
Какие букмекеры используют гео-валидаторы
Многие букмекерские конторы США движутся к внедрению гео-валидаторов и заставляют пользователей загружать и использовать программы для определения фактического местоположения устройства для игры в букмекерских конторах.
Остаётся только один вопрос: смогут ли букмекеры создавать свои собственные валидаторы местоположения, которые смогут работать в программах для ставок, или заставят пользователей загружать сторонние приложения для работы в тандеме с программным обеспечением букмекерских контор.
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