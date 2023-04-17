«Мама, мы ЦСКА!» Баскетболисты вместе с Winline отметили 100-летний юбилей

ЦСКА и букмекер Winline с размахом отметили 100-летие баскетбольного клуба в присутствии 13 000 зрителей. Баскетбольный праздник прошел в ДС «Мегаспорт» во время первой полуфинальной встречи Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».

Праздничный вечер открыл знаменитый рэпер Баста, который исполнил несколько своих хитов. Кроме того, Баста объявил составы команд и вместе с трибунами спел гимн «Мама, мы ЦСКА!». Армейцы вышли на матч в эксклюзивной форме, посвященной юбилею.

Баста на юбилее баскетбольного ЦСКА Фото: Winline

Winline подготовил яркую шоу-программу, в которую вовлекли все 13 000 зрителей на трибунах со специальными световыми браслетами на руках. Перед началом встречи эффектное лазерное шоу с применением самых передовых технологий разогрело зал до максимума, а во время большого перерыва многие болельщики получили прямо из большого футболкомëта оригинальные игровые майки, исполненные в юбилейном дизайне.

Болельщики на юбилее баскетбольного ЦСКА смогли получить специальные футболки Фото: Winline

Посмотреть игру и поздравить команду приехали друзья клуба Виктор Щетков, Алексей Стахович, Cергей Бурунов и другие звездные гости. Ну а вишенкой на торте стала волевая победа ЦСКА — 87:84.

Яркий баскетбол, полные трибуны и страстная поддержка болельщиков — праздник удался на славу! Вместе с Winline эти мгновения навсегда останутся в памяти игроков, персонала команд и, конечно, болельщиков.

Ключевые моменты уникального матча запечатлели в ярком видеоролике. Каждый зритель может разделить гордость момента и уверенность, что впереди команду и её болельщиков ждут новые захватывающие схватки и мгновения, которые запомнятся навсегда. ЦСКА эффектно отметил столетний юбилей и вместе с Winline пишет новую яркую главу из жизни прославленного клуба.