«Бавария» — «Ман Сити». Томас Тухель делает шаг назад

19 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80, а шансы «горожан» оценены в 2.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити» 19 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Манчестер Сити» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.50. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.49. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити» (19.04.2023)

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». В 22:00 мск прозвучит стартовый свисток.

Руководство клуба приняло неожиданное кадровое решение в перерыве на матчи сборных. Отставка Юлиана Нагельсмана и назначение Томаса Тухеля стали одними из самых громких инфоповодов. Многие раскритиковали это решение.

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«Бавария» под руководством Тухеля демонстрирует неоднозначные результаты. Дебютная победа в матче с дортмундской «Боруссией» (4:2) вернула «красную машину» во главу турнирной таблицы Бундеслиги, но следующие четыре игры получились сомнительными. Наставнику определённо нужно время на адаптацию, изучение ситуации в команде и выработку плана по решению проблем.

Как продемонстрировали последние матчи, проблемы с эффективностью игры в завершающей стадии никуда не делись. В пяти последних официальных встречах футболисты нанесли 88 ударов по воротам соперников (из них 33 пришлись в створ), но забили только семь голов.

Тухель отмечает, что его подопечные действуют слишком медленно, безэмоционально и достаточно пассивно в контрпрессинге. У команды было множество хороших шансов забить, но в определённый момент не хватало последнего паса или точности.

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«Манчестер Сити» просто неудержим. Небесно-голубые победили в десяти матчах подряд с общим счётом 37:4. Подопечные Гвардиолы не обращали никакого внимания на класс соперников на этом отрезке, разгромно обыграв «Ливерпуль» (4:1) и «Баварию» (3:0), а также крупно выиграв у «Лейпцига» (7:0).

«Горожане» заметно активизировались под конец сезона. Команда демонстрирует атакующий футбол благодаря впечатляющей результативности Эрлинга Холанда. Норвежский форвард забил 32 мяча в АПЛ, за восемь туров до конца сезона уже повторил рекорд Мохамеда Салаха по результативности в чемпионате Англии и остановился в двух голевых отметках от абсолютного рекорда английской лиги.

Суммарно за текущий сезон Холанд забил 47 голов — столько же или больше, чем забили некоторые команды из топ-чемпионатов Старого Света. Например, «Атлетико», «Рома» или «Челси».

Испанский специалист пожинает плоды верно принятого тактического решения. Переход на гибридную формацию 3-2-4-1 помог Кевину Де Брёйне и Эрлингу Холанду заиграть на качественно новом уровне. Бельгийский полузащитник является винтиком в атакующем механизме команды при построении атак. В текущем сезоне во всех турнирах он забил семь голов и отдал 23 результативные передачи.

«Манчестер Сити» пребывает в сравнительно лучшей игровой форме. Команда Гвардиолы демонстрирует ударный футбол последние недели. Испанский специалист превосходит соперника в опыте и тактической гибкости. Учитывая проблемы «Баварии» в атаке, мы рекомендовали бы присмотреться к ставке на победу «Манчестер Сити» с форой (0) за коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити» 19 апреля 2023 года

«Бавария» в последнее время не похожа сама на себя. Мюнхенцы демонстрируют слабую игру в завершающей стадии. «Ман Сити», наоборот, в ударном темпе провёл последние два месяца благодаря феноменальной форме Эрлинга Холанда. Норвежский форвард после возобновления клубного сезона забил 18 голов и определённо не собирается останавливаться. Отсюда ставка на победу «горожан» с форой (0) за 1.80.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (0) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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Прогноз на матч «Наполи» — «Милан» с коэффициентом 3.00.

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Прогноз на матч ЦСКА — «Урал» с коэффициентом 4.10.