Экспресс на 18 апреля с коэффициентом 11.3: Хвича и Оздоев в огне!

18 апреля в Европе пройдут очередные матчи в Лиге чемпионов и некоторых национальных первенствах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Милан»

«Наполи» за весь апрель выиграл только один матч — у скромного «Лечче». Понятно, что в Серии А хозяева уже не напрягаются, но такое впечатление, что эта расслабленность вкупе с травмой Осимхена серьёзно выбила их из колеи. В прошлом матче с «Вероной» «Наполи» снова попытался выиграть малой кровью, чтобы сохранить силы на Лигу чемпионов, но успеха не достиг, ограничившись нулевой ничьей.

«Милан», который выиграл только два из восьми последних матчей, оба — у «Наполи», сейчас выглядит не лучше соперника. У «россонери» серьёзные проблемы в атаке, команда мало забивает и слабо реализовывает моменты. Матч с «Наполи» в чемпионате, где удалось забить четыре мяча, стал исключением из правил. В 15 последних встречах «Милан» только три раза забивал больше одного гола за игру.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Возвращение в строй Виктора Осимхена должно стать серьёзным подспорьем для «Наполи». Его ударный дуэт с Хвичей может найти подходы к воротам любого соперника, и «Милан» не исключение. Пиоли наверняка постарается удержать преимущество, как и в противостоянии с «Тоттенхэмом», но тут уровень соперника явно выше, и попытка отсидеться в обороне может дорого стоить «россонери». Если «Наполи» сможет сыграть на всю мощность своей атаки, то уверенная победа от него никуда не денется. Есть смысл рискнуть и поставить на победу «Наполи» с форой (-1.5) за 3.30.

Прогноз на матч Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Умраниеспор»

«Фатих Карагюмрюк» пропускал сыгранный на выходных 29-й тур, а несколькими днями ранее команда Андреа Пирло пыталась отобрать очки у «Фенербахче». Матч прошёл с незначительным перевесом более именитой команды, но «Карагюмрюк» вёл в счёте с 24-й до 50-й минуты, однако два гола «Фенербахче» установили окончательный счёт на табло – 1:2.

Единственный гол в составе «Фатиха» забил Магомед Оздоев. Российский полузащитник стал одним из лидеров команды. Оздоев забивал в пяти из шести последних домашних матчей своей команды.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Фенербахче» стал единственной командой, которая смогла победить «Фатих Карагюмрюк» в 2023 году. Ещё одной неудачей для команды Андреа Пирло стал вылет из Кубка Турции, но он случился в серии пенальти. На отрезке из 12 последних матчей Суперлиги «Карагюмрюк» одержал пять побед и добыл ещё шесть ничьих. В 8 из 12 встреч зрители увидели минимум четыре мяча.

«Умраниеспор» также пропускал тур на выходных. Команда Реджепа Учара не может похвастаться стабильностью. В последних 10 турах было проиграно шесть встреч, ещё три матча завершились вничью. Учитывая форму соперников, поставим на победу хозяев за 1.86.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»

«ШЮ» нельзя назвать самой стабильной командой второго по силе дивизиона Англии, но в нынешнем сезоне с ней по качеству игры может сравниться лишь лидер «Бёрнли». У хозяев есть все шансы закрепиться на второй позиции.

Сейчас «клинки» имеют матч в запасе при отрыве от ближайшего преследователя в пять очков. Они в прекрасной форме – четыре победы в пяти предыдущих турах. Важно отметить, что «Шеффилд» может выигрывать в разных стилях, у него третья атака чемпионата и вторая лучшая оборона. Дважды за этот период он сыграл «на ноль» с минимальным преимуществом и ещё в двух случаях забивал от двух голов.

«Бристолю» в целом ничего в нынешнем сезоне уже не требуется. От зоны вылета отрыв комфортный, а выше подняться будет проблематично. В шести последних турах у «зарянок» всего одна победа над аутсайдером «Стоком», при этом в половине встреч они пропускали не менее двух мячей. А в личных встречах с «Шеффилдом» гости не смогли забить в трёх из четырёх последних случаев. Основной ставкой рассмотрим «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.85.

Экспресс на матчи 18 апреля

Ставка 1: победа «Наполи» в матче с «Миланом» с форой (-1.5) за 3.30.

Ставка 2: победа «Фатиха Карагюмрюка» в матче с «Умраниеспором» за 1.86.

Ставка 3: обе забьют – нет в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль» за 1.85.

Общий коэффициент: 3.30 Х 1.85 Х 1.85 = 11.3.

Канчельскис: Карпин более сильный тренер, чем Семак.

«Торпедо» прислало в КДК документы по отмене красной карточки Клотета.

Кейта Бальде: хочу писать историю в «Спартаке», жена любит Россию.