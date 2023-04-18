«Акрон» – «Спартак». Абаскалю это не понравится

Никто не ожидал такого сопротивления от клуба из Первой лиги, но красно-белые его тоже прочувствуют.

19 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Акрон» – «Спартак». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех тольяттинцев оценивается в 7.30. На ничью дают коэффициент 4.33.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Акрон» – «Спартак»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.83. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Спартак» (19.04.2023)

«Акрон» стал настоящим открытием Кубка России. Если осенью клуб из Тольятти просто проходил равных по силе соперников, то весной уже начались сенсации. Хозяева выбили три московских клуба.

Сначала выиграли у «Торпедо» со счётом 2:0. Потом в серии пенальти выбили «Локомотив». В следующем раунде обыграли «Динамо», но опять в серии 11-метровых. «Спартаку» стоит напрячься, потому что он запросто может стать следующей мишенью.

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Главный козырь «Акрона» — надёжная игра в обороне. В шести матчах в Кубке России тольяттинцы пропустили всего один гол — от «Локомотива». В Первой лиге хозяева считаются середняком, но очень неуступчивым. В 27 турах у команды Евгения Калешина всего шесть поражений при 14 ничейных результатах.

Обыграть «Акрон» — непростая задача, особенно это заметно во второй части сезона. Начиная с февраля тольяттинцы провели 10 матчей и ни разу не проиграли. Клуб за этот отрезок пропустил всего четыре мяча, а забил 12.

«Спартак» хоть и фаворит, но ему придётся попотеть, чтобы пробить защиту «Акрона», да ещё и на его поле. Во второй части сезона у красно-белых почти не возникает проблем с результативностью. В 10 сыгранных встречах они не забили только в двух: с «Ахматом» и «Оренбургом».

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Однако команда Гильермо Абаскаля не в лучшей форме. Только на прошлых выходных она прервала серию из пяти игр без побед. Для этого пришлось дождаться встречи с худшей командой РПЛ — «Торпедо». И даже в ней «Спартак» не смог закончить матч всухую.

Кадровые проблемы серьёзно ослабляют не только оборону, но и атаку москвичей. Отсутствие Квинси Промеса чувствуется в матчах чемпионата, а в Кубке не сыграет ещё и дисквалифицированный Александр Соболев. Зато есть набравший форму Кейта Бальде, который забивал в трёх последних матчах.

«Акрон» забрался столь высоко не без везения. Но при этом он демонстрировал хорошую игру, которой должно хватить, чтобы создать проблемы «Спартаку», который сейчас не в лучшей форме. Предлагаем поставить на обмен голами за 2.09.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2023 года

Матчи «Акрона» редко получаются результативными. У него отличные шансы забить самому. Если тольяттинцы хотят пройти дальше, то проблемами в обороне «Спартака» нужно пользоваться. Гости свой мяч тоже на классе должны забивать, какой бы хорошей ни была оборона хозяев, а большего нам и не надо.

Ставка: обе забьют за 2.09.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Прогноз на матч «Интер» — «Бенфика» с коэффициентом 5.50.

Канчельскис: Карпин более сильный тренер, чем Семак.

Прогноз на матч ЦСКА — «Урал» с коэффициентом 4.10.

Шевченко: на Западе стали меньше писать об украинцах, ищем другие форматы.