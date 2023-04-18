«Краснодар» — «Крылья Советов». Писарский и так хорошо поработал

В Кубке Владимир смотрелся отлично, но пора сконцентрироваться на РПЛ.

19 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.74. Успех самарцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» 19 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» (19.04.2023)

На выходных отгремели встречи 23-го тура РПЛ. Настало время Кубка страны, в котором 19 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов. На стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча обещает получиться очень интересной.

Под руководством Владимира Ивича «Краснодар» достиг огромного прогресса. Он очень здорово возобновил сезон после зимнего перерыва. Чёрно-зелёные потерпели лишь одно поражение в последних шести турах в чемпионате России — с «Локомотивом» (2:3), причём на выезде. Также они сыграли вничью с «Торпедо» (2:2).

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За этот период времени они забили 18 мячей — больше, чем любая другая команда РПЛ после возобновления сезона. Пять из них записал на свой счёт воспитанник «Краснодара» Никита Кривцов. 21-летний полузащитник очень сильно прибавил и стал одним из лидеров атаки.

В то же время у чёрно-зелёных улучшилась игра в обороне. Именно за счёт этого, а также стараний Матвея Сафонова они обыграли в первом полуфинальном матче Кубка России Пути регионов «Ростов» (1:1, 5:3 пен.). Бóльшую часть встречи соперник давил и чаще создавал опасные моменты, но «быкам» удалось его сдержать и добыть необходимый результат.

Во встрече последнего тура краснодарцы всухую обыграли «Сочи» — 2:0. Великолепно выступили Кайо и Кристиан Рамирес. Защитники даже удостоились попадания в символическую сборную лучших футболистов 23-го тура чемпионата России. В частности, благодаря их стараниям краснодарцы поднялись на шестое место в турнирной таблице.

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«Крылья Советов» возобновили сезон не так успешно, как «Краснодар». Несмотря на приобретение этой зимой одного из лучших бомбардиров РПЛ Владимира Писарского, у них остались проблемы с реализацией. Из-за этого они одержали лишь одну победу в последних шести турах в чемпионате России — с «Сочи» (2:1).

Также подопечные Игоря Осинькина сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и располагающимися в зоне вылета «Химками» (0:0). Поражения потерпели во встречах с «Динамо» (0:1), ЦСКА (0:4) и «Ахматом» (0:1). Из-за неудач «Крылья Советов» спустились на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Поражения в матчах с «Динамо» и «Ахматом» наиболее интересны. Самарцы смотрелись в разы предпочтительнее соперников. Они нанесли гораздо больше ударов, в том числе в створ, но забить так и не сумели. То выручали голкиперы соперника, то мяч пролетал в нескольких сантиметрах от каркаса ворот.

По той же причине «Крылья Советов» спустились в Пути регионов Кубка России. В ответной полуфинальной встрече Пути РПЛ с ЦСКА они очень обидно проиграли со счётом 0:1. Армейцы толком ничего не создали во втором тайме, но в компенсированное ко второму тайму время им помог забить защитник самарцев Гленн Бейл. Голландец случайно срезал мяч в свои ворота.

За Игоря Осинькина даже обидно. Специалист поставил очень классный командный комбинационный футбол, но зачастую он не приносит плодов. Его подопечных то и дело подводит реализация. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит победа «Краснодара» за коэффициент 1.74.

Похоже, Владимир Писарский покинет Кубок России. Встреча состоится на стадионе «ФК Краснодар», что даёт дополнительное преимущество чёрно-зелёным. Совсем недавно бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что благодаря Ивичу «быки» стали разнообразнее и сильнее в нападении.

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Слуцкий подчеркнул, что раньше чёрно-зелёные не пытались играть на быстрых атаках. Они подолгу владели мячом и старались позиционно создавать голевые моменты. Теперь же краснодарцы очень хороши и в контратакующей манере. Кстати, второй их гол в матче с «Сочи» получился очень красивым с точки зрения командной игры. Быстрая атака, точные передачи и идеальное завершение от Никиты Кривцова.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» 19 апреля 2023 года

«Краснодар» выглядит фаворитом предстоящего матча. Он активно прогрессирует при Ивиче. Теперь у чёрно-зелёных отменно функционирует как оборона, так и нападение. Плюс грядущая встреча пройдёт на их домашнем стадионе. Маловероятно, что испытывающим огромные проблемы с завершением «Крыльям Советов» удастся зацепиться хотя бы за ничью в основное время. Да, самарцы демонстрируют красивый футбол, но голов нет. Соответственно, нет и результата.

Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 1.74.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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