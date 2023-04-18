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«Краснодар» — «Крылья Советов», прогноз на матч Кубка России 19 апреля 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Краснодар» — «Крылья Советов». Писарский и так хорошо поработал
Михаил Коробов
«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз на матч
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В Кубке Владимир смотрелся отлично, но пора сконцентрироваться на РПЛ.

19 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.74. Успех самарцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» 19 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» (19.04.2023)

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На выходных отгремели встречи 23-го тура РПЛ. Настало время Кубка страны, в котором 19 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов. На стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча обещает получиться очень интересной.

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Под руководством Владимира Ивича «Краснодар» достиг огромного прогресса. Он очень здорово возобновил сезон после зимнего перерыва. Чёрно-зелёные потерпели лишь одно поражение в последних шести турах в чемпионате России — с «Локомотивом» (2:3), причём на выезде. Также они сыграли вничью с «Торпедо» (2:2).

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За этот период времени они забили 18 мячей — больше, чем любая другая команда РПЛ после возобновления сезона. Пять из них записал на свой счёт воспитанник «Краснодара» Никита Кривцов. 21-летний полузащитник очень сильно прибавил и стал одним из лидеров атаки.

В то же время у чёрно-зелёных улучшилась игра в обороне. Именно за счёт этого, а также стараний Матвея Сафонова они обыграли в первом полуфинальном матче Кубка России Пути регионов «Ростов» (1:1, 5:3 пен.). Бóльшую часть встречи соперник давил и чаще создавал опасные моменты, но «быкам» удалось его сдержать и добыть необходимый результат.

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Во встрече последнего тура краснодарцы всухую обыграли «Сочи» — 2:0. Великолепно выступили Кайо и Кристиан Рамирес. Защитники даже удостоились попадания в символическую сборную лучших футболистов 23-го тура чемпионата России. В частности, благодаря их стараниям краснодарцы поднялись на шестое место в турнирной таблице.

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«Крылья Советов» возобновили сезон не так успешно, как «Краснодар». Несмотря на приобретение этой зимой одного из лучших бомбардиров РПЛ Владимира Писарского, у них остались проблемы с реализацией. Из-за этого они одержали лишь одну победу в последних шести турах в чемпионате России — с «Сочи» (2:1).

Также подопечные Игоря Осинькина сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и располагающимися в зоне вылета «Химками» (0:0). Поражения потерпели во встречах с «Динамо» (0:1), ЦСКА (0:4) и «Ахматом» (0:1). Из-за неудач «Крылья Советов» спустились на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Поражения в матчах с «Динамо» и «Ахматом» наиболее интересны. Самарцы смотрелись в разы предпочтительнее соперников. Они нанесли гораздо больше ударов, в том числе в створ, но забить так и не сумели. То выручали голкиперы соперника, то мяч пролетал в нескольких сантиметрах от каркаса ворот.

По той же причине «Крылья Советов» спустились в Пути регионов Кубка России. В ответной полуфинальной встрече Пути РПЛ с ЦСКА они очень обидно проиграли со счётом 0:1. Армейцы толком ничего не создали во втором тайме, но в компенсированное ко второму тайму время им помог забить защитник самарцев Гленн Бейл. Голландец случайно срезал мяч в свои ворота.

За Игоря Осинькина даже обидно. Специалист поставил очень классный командный комбинационный футбол, но зачастую он не приносит плодов. Его подопечных то и дело подводит реализация. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит победа «Краснодара» за коэффициент 1.74.

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Похоже, Владимир Писарский покинет Кубок России. Встреча состоится на стадионе «ФК Краснодар», что даёт дополнительное преимущество чёрно-зелёным. Совсем недавно бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что благодаря Ивичу «быки» стали разнообразнее и сильнее в нападении.

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Слуцкий подчеркнул, что раньше чёрно-зелёные не пытались играть на быстрых атаках. Они подолгу владели мячом и старались позиционно создавать голевые моменты. Теперь же краснодарцы очень хороши и в контратакующей манере. Кстати, второй их гол в матче с «Сочи» получился очень красивым с точки зрения командной игры. Быстрая атака, точные передачи и идеальное завершение от Никиты Кривцова.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» 19 апреля 2023 года

«Краснодар» выглядит фаворитом предстоящего матча. Он активно прогрессирует при Ивиче. Теперь у чёрно-зелёных отменно функционирует как оборона, так и нападение. Плюс грядущая встреча пройдёт на их домашнем стадионе. Маловероятно, что испытывающим огромные проблемы с завершением «Крыльям Советов» удастся зацепиться хотя бы за ничью в основное время. Да, самарцы демонстрируют красивый футбол, но голов нет. Соответственно, нет и результата.

Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 1.74.

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