«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», второй матч. Макдэвид даст резкий ответ

20 апреля состоится второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.84. Успех «Кингз» оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 20 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» (20.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге стартовал первый раунд плей-офф. 21 апреля состоятся четыре встречи 1/8 финала Кубка Стэнли. В самой поздней из них на стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне померяются силами местный «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

«Эдмонтон» закончил регулярный чемпионат НХЛ на великолепной ноте. Он занял второе место в таблице Западной конференции. За последние 15 матчей клуб проиграл только «Вегасу», да и то в дополнительное время — 3:4 ОТ.

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Также подопечные Джея Вудкрофта одержали три победы в овертайме. Во всех остальных матчах они выиграли в основное время, порадовав болельщиков большим количеством голов. За этот период времени «нефтяники» забросили 67 шайб. Всего же за 82 матча они забили 325 голов — больше всех.

Особый вклад в столь впечатляющие результаты и статистику внесли Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Все трое набрали более 100 очков и вошли в топ-10 лучших бомбардиров. Макдэвид, равно как и в прошлом сезоне, занял первое место в этом списке. Он забросил целых 64 шайбы и отдал 89 результативных передач.

К удивлению многих, в первом матче с «Лос-Анджелес» капитан «Эдмонтона» не отметился ни единым результативным действием. Звёздный канадец играл в свойственной себе манере, но что-то случилось с реализаций моментов. Во второй встрече он наверняка выступит более уверенно.

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Несмотря на то что Макдэвид столкнулся с проблемами, «Эдмонтон» доминировал. К 50-й минуте он вёл со счётом 3:1. «Лос-Анджелес» приложил колоссальные усилия для того, чтобы сравнять счёт. Удалось ему это лишь на последней минуте основного времени, в формате «шесть на четыре». Победную шайбу «Кингз» также забросили в большинстве.

«Лос-Анджелес» во второй половине регулярки смотрелся не так уверенно, как «Эдмонтон». За последние 13 матчей он добыл лишь семь побед, причём практически все они были одержаны в матчах с аутсайдерами. Также «короли» уступили в серии послематчевых буллитов «Ванкуверу» (1:2).

Во всех остальных матчах подопечные Тодда Маклеллана проиграли в основное время. Уступили они «Калгари» (1:2), как раз «Эдмонтону» (0:2 и 1:3), «Вегасу» (2:5) и «Колорадо» (3:4). Пропустили «короли» немного, в том числе благодаря стараниям Владислава Гаврикова. Россиянин присоединился к команде в начале марта и очень быстро освоился.

Помешали «Лос-Анджелес» добыть более приличные результаты кадровые потери. В лазарете пребывают второй бомбардир команды Кевин Фиала и четвёртый снайпер Габриэль Виларди. Участие нападающих в серии с «Эдмонтоном» под вопросом. Поставить на победу «нефтяников» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Во-первых, встреча состоится на домашнем стадионе «Эдмонтона». Во-вторых, поражение в первом матче наверняка придаст дополнительный импульс «Ойлерз». Их невероятно результативные лидеры наверняка будут по-спортивному разозлены и покажут более собранный и интенсивный хоккей.

У «Кингз» нет нападающих такого калибра, как Драйзайтль и Макдэвид. Кстати, отметившись дублем в первом матче с «Лос-Анджелесом», немец преодолел планку в 60 набранных очков в плей-офф. Для этого ему потребовалось 38 матчей, что является третьим показателем в истории турнира. Быстрее набирали такое количество только Уэйн Гретцки — 26 матчей — и Марио Лемье — 34 игры.

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Кстати, у нынешнего состава «нефтяников» больше опыта выступлений в плей-офф, чем у «королей». В прошлом сезоне команды также сталкивались в 1/8 финала Кубка Стэнли. Победу в семи матчах тогда одержали «Ойлерз». И с тех пор лидеры, в частности Макдэвид, стали только сильнее и стабильнее.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 20 апреля 2023 года

«Эдмонтон» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Он набрал отличный ход на последнем отрезке сезона, выиграв 13 из 16 матчей в основное время. Думается, «Ойлерз» удастся отомстить «королям» за поражение в первом матче. В этот раз Макдэвид вряд ли уйдёт со льда без результативных действий. «Кингз» терпят важные кадровые потери. У них меньше опыта выступлений в плей-офф и хуже результаты на дистанции. Второй матч на выезде «Лос-Анджелесу» вряд ли удастся взять. История последних очных встреч не на его стороне.

Ставка: победа «Эдмонтона» за коэффициент 1.84.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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